Conselho Deliberativo do Corinthians aprova orçamento de 2024; confira

Os conselheiros do Corinthians que compareceram ao Parque São Jorge na última segunda-feira aprovaram, por unanimidade, o orçamento de 2024 do clube. O documento passou por revisão em março, e registra as metas orçamentárias da agremiação para esta temporada.

No orçamento de 2024, a diretoria chefiada por Augusto Melo prevê arrecadar R$ 935,4 milhões, com um superávit de R$ 17,6 milhões. Como principais receitas, o clube espera embolsar R$ 313 milhões com venda de direitos de transmissão, R$ 263,2 milhões com patrocínios, e R$ 133,3 milhões com venda de jogadores.

As metas esportivas do Corinthians para a temporada são: oitavas de final da Copa do Brasil, oitavas de final da Copa Sul-Americana e 7º lugar de Campeonato Brasileiro.

Em relação à dívida, o Timão espera arcar com R$ 97 milhões em despesas financeiras. O valor refere-se ao débito de mais de R$ 900 milhões que o clube possui, sem contar a Neo Química Arena.

Em relação ao estádio, o Corinthians vai pagar R$ 78,4 milhões à Caixa ao longo do ano para quitar os juros referentes ao financiamento da Neo Química Arena, em quatro parcelas trimestrais.

Esses valores não estão englobados na dívida que o clube tem com a Caixa para quitar a Arena, que hoje está avaliada em R$ 703,1 milhões. Segundo o acordo vigente, esse montante começará a ser pago em 2025, com prazo até 2041.

Os conselheiros que se reuniram na última segunda-feira no clube também decretaram que as contas de 2023, do último ano de mandato de Duilio Monteiro Alves, foram aprovadas.