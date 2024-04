Palmeiras x Athletico-PR: saiba onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileiro sub-20

O Palmeiras enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola ás 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Onde assistir

A partida entre Palmeiras e Athletico-PR terá transmissão da TV Palmeiras, no Youtube, e da Rádio CAP.

Situação na tabela

O Palmeiras está com 100% de aproveitamento no Brasileirão sub-20. O Verdão acumula vitórias sobre Ceará (3 a 2), Corinthians (2 a 0) e Flamengo (2 a 1). Com isso, os comandados por Lucas Andrade estão na liderança, com nove pontos somados.

Do outro lado, o Athletico-PR também ainda não perdeu. O Furacão soma dois empates contra São Paulo (2 a 2) e Santos (1 a 1) e outra vitória sobre o Internacional (4 a 1).

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Vitor Reis e Benedetti e Arthur; Coutinho, Patrick e Allan; Edney, Thalys e Riquelme.



Técnico: Lucas Andrade

ATHLETICO-PR: Matheus Soares; Ataíde, Fábio Lucas, Marcos André e Léo Derik; Biro, Riquelme e João Cruz; Dudu, Walace e Felipe Chiquetti.



Técnico: Caco Espinoza

Arbitragem

O trio de arbitragem será composto pelo árbitro Gabriel Furlan (SP) e pelos assistentes Denis Matheus Afonso Ferreira (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP).