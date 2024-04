Muro do Parque São Jorge é pichado após derrota do Corinthians na Sul-Americana

Sede do Corinthians, o Parque São Jorge teve o muro pichado na madrugada desta quarta-feira após a derrota, fora de casa, para o Argentinos Juniors, por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana.

"Elenco vagabundo" e "time de milhões, futebol de centavos", foram as frases escritas em um dos muros da sede do clube paulista.

O resultado na Argentina foi a terceira derrota consecutiva do Corinthians, duas pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa Sul-Americana. O Alvinegro também chegou a quatro partidas sem vitória e não marcou nenhum gol nesses jogos.

A derrota diante do Argentinos Juniors tirou o Corinthians da liderança do grupo F da competição. O time de Antônio Oliveira caiu para a segunda posição, com quatro pontos conquistados. O clube argentino assume a ponta do grupo com seis pontos.

No Brasileirão, o clube paulista somou apenas um pontos nas três primeiras rodadas do campeonato e se encontra na 18ª posição.

O Corinthians volta a campo para tentar recuperar o caminho das vitórias neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Alvinegro pela Sul-Americana é no dia 07 de maio, contra o Nacional, no Paraguai, às 19h (de Brasília).