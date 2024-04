Milito explica "apagão" do Atlético-MG contra o Peñarol e rasga elogios ao Scarpa

Na noite da última terça-feira, pela Libertadores, o Atlético-MG abriu 3 a 0 sobre o Peñarol, do Uruguai, mas acabou sofrendo dois gols no segundo tempo e passou sufoco até o final da partida. Apesar de conseguir a vitória, o treinador Gabriel Milito explicou o "apagão" de seus jogadores.

"Foi um primeiro tempo muito bom. O começo do segundo também. Pudemos ampliar a diferença com o terceiro gol, e é melhor jogar o resto da partida com mais tranquilidade. Mas é Libertadores, jogamos diante do Peñarol, um time uruguaio, sabemos a mentalidade de um time uruguaio, os jogadores não se entregam tão fácil. Se animaram com 3 a 1, fizeram rapidamente o 3 a 2 e vieram, não tínhamos mais tanto controle com a bola", falou.

"Mas conseguimos a vitória, que definitivamente é o que queríamos. Creio que soubemos suportar e sofrer. Fizemos uma partida muito importante. Jogamos três partidas e temos nove pontos, então era importante e necessário ganhar hoje", completou.

Um dos destaques do Atlético-MG na partida foi Gustavo Scarpa, que marcou dois gols e parece ter reencontrado seu bom futebol desde que deixou o Palmeiras, no final de 2022. Milito fez questão de elogiar o meio-campista.

"Scarpa é um jogador muito importante para nós. Muito. Nessa posição, pela direita, está nos dando muitas soluções, gols e assistências. Estou muito, muito contente com o rendimento do Gustavo. Está nos ajudando muito. Sobretudo nas últimas partidas, nas quais ele iniciou jogando. Também nos deu soluções finalizando nos jogos, como na final contra o Cruzeiro, marcando o terceiro gol. Há duas temporadas, foi eleito o melhor jogador do Brasil. É um privilégio poder contar com ele", comentou.

A vitória mantém o Galo na liderança do Grupo G da Libertadores, agora com nove pontos conquistados. Até o momento, o time mineiro também tem a melhor campanha da fase de grupos da competição.

Agora, o Atlético-MG volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Milito entra em campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa.