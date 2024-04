Ceará x Corinthians: prováveis escalações e informações do jogo do Brasileirão sub-20

Ceará e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, às 15 horas (de Brasília), no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, no Ceará. O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

ÚLTIMOS 5 JOGOS DAS EQUIPES:



Ceará: um triunfo, dois empates e duas derrotas

Corinthians: dois triunfos, um empate e duas derrotas

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ceará



César; Zé Neto, Yago Lincoln, Gabriel Rocha e Kauã Lucas; João Vitor, Fabrício, Melk e Caio Rafael; Pablo, Wesley e Kadu.



Técnico: Alison Henry







Corinthians



Felipe Longo; Léo Mana, Renato, Rafael Venâncio (William) e Vitor Meer; Bahia, Jhonatan e André; Leo Agostinho, Kayke e Beto



Técnico: Danilo

ARBITRAGEM



A partida será apitada por Wanderson Monteiro Mastins, com os assistentes Deborah Beatriz Ferreira da Silva e Camila Ferreira de Sousa.