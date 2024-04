Anúncio após fim da janela pode adiar a estreia de Serginho no Santos? Entenda

Apesar da janela de transferências ter se encerrado na última sexta-feira, o Santos anunciou um novo reforço nesta terça-feira. Trata-se de Serginho. O meia chega por empréstimo do Maringá e não terá problemas para reforçar o Peixe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Isso porque a diretoria do Peixe enviou todos os documentos necessários à CBF ainda na sexta-feira, quando entrou em acordo com o jogador de 33 anos e o clube paranaense.

Desta forma, o Santos já registrou Serginho como um funcionário do clube, antes mesmo do anúncio. O Alvinegro Praiano ainda estava esperando os resultados de alguns exames antes de tornar a contratação pública.

Serginho, aliás, já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele já está à disposição do técnico Fábio Carille.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).