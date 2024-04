Favoritos, Palmeiras e Flamengo têm elencos mais valiosos do Brasileirão

Protagonistas do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo largam como grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro 2024. A dupla tem os elencos mais valiosos, de acordo com o Transfermarkt.

O plantel do Verdão é avaliado em 221,75 milhões euros (cerca de R$1,2 bilhão), já o do Rubro-Negro é de 164,50 milhões euros (aproximadamente R$896,6 milhões). Os rivais nos últimos anos têm presença forte no top 10 de jogadores.

Endrick (1º, R$299,6 milhões), Raphael Veiga (4º, R$98 milhões) e Luís Guilherme (5º, R$92,6 milhões) são os representantes do Palmeiras. Já o Flamengo conta com Pedro (3º, R$119,8 milhões), Arrascaeta (6º, R$ 81,7 milhões) e Gerson (9º, R$ 81,7 milhões) como representantes.

O plano está desenhado. De novo. Por mais um para o maior. Avanti @Palmeiras! ? @elitonalmeiida pic.twitter.com/XnXJmKrPCf ? Brasileirão (@Brasileirao) April 8, 2024

Desde 2016, o Palestra conquistou o Brasileirão em quatro oportunidades (2016, 2018, 2022 e 2023), sendo o atual bicampeão. Já a equipe da Gávea se sagrou campeã em 2019 e 2020 e busca voltar ao topo do torneio de pontos corridos.

Ainda segundo o Transfermarkt, Corinthians, Fluminense e Internacional completam o top cinco dos elencos mais valiosos do Brasileirão. Responsável por quebrar a hegemonia de Palmeiras e Flamengo, o Atlético-MG aparece em sétimo.

Confira o ranking dos elencos do Brasileirão 2024:

1º Palmeiras (R$1,2 bilhão)



2º Flamengo (R$896,6 milhões)



3º Corinthians (R$620,5 milhões)



4º Fluminense (R$599,7 milhões)



5º Internacional (R$546,1 milhões)



6º São Paulo (R$496,1 milhões)



7º Atlético-MG (R$ 483,3 milhões)



8º Grêmio (R$422,9 milhões)



9º RB Bragantino (R$394,6 milhões)



10º Botafogo (R$ 388,2 milhões)



11º Vasco (R$ 381,1 milhões)



12º Athletico-PR (R$ 376,2 milhões)



13º Cruzeiro (R$ 351,6 milhões)



14º Bahia (R$ 323,5 milhões)



15º Fortaleza (R$208,2 milhões)



16º Cuiabá (R$ 145,2 milhões)



17º Vitória (R$ 137 milhões)



18º Atlético-GO (R$123,4 milhões)



19º Juventude (R$ 87,4 milhões)



20º Criciúma (R$ 79,9 milhões).