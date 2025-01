Sony anuncia data do fim da distribuição de jogos de PS4 na PS Plus

A Sony vai deixar de oferecer jogos mensais para resgate na PlayStation Plus Essential e em outros dois catálogos da PS Plus a partir de janeiro do ano que vem, alimentando ainda mais os rumores de que a geração do PS4 está chegando ao fim.

O que aconteceu

A partir de janeiro de 2026, não serão mais oferecidos jogos mensais para resgate na PS Plus Essential e no Catálogo de Jogos da PS Plus Extra e Deluxe. Em comunicado publicado no blog oficial, a Sony diz que jogos para o PS4 serão oferecidos "ocasionalmente".

Motivo é a migração para o PS5. "À medida que mudamos para o PS5, os jogos do PS4 não serão mais um benefício importante", afirma, no mesmo comunicado em que trouxe os jogos disponibilizados este mês.

"Ainda podemos fornecer títulos que podem ser jogados nos consoles PS4 e PS5 após essa data". A fabricante ressalta que jogos mensais já resgatados pelos usuários não serão afetados enquanto permanecer como membro. Para o Catálogo de Jogos, os games do PS4 ainda estarão disponíveis até que saiam do catálogo — como já acontece na atualização mensal.

Sony diz que vai continuar "evoluindo experiência" do PS Plus. Objetivo é otimizar benefícios e continuar oferecendo descontos, armazenamento na nuvem e acesso multiplayer online.