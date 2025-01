Reviravolta: o que vai acontecer com Filipa em 'Mania de Você'?

Filipa (Joana de Verona) ressurgirá nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) e correrá risco de morrer - desta vez de verdade.

O que vai acontecer

Filipa aparece em São Paulo ao lado da mãe, Antônia (Rita Porto), que trata um câncer. A portuguesa estará com sua filha que teve com Rudá nos braços em um hospital de referência na capital paulista.

O tratamento de Antônia é pago com o dinheiro do acordo que Filipa fez com Mavi (Chay Suede). Em breve, a ex de Rudá pedirá uma grande quantia ao vilão, mas quem intervirá será Mércia (Adriana Esteves).

Mércia ameaçará Filipa e pedirá a cabeça da personagem para Molina (Rodrigo Lombardi). A ex-governanta e a portuguesa surgirão discutindo em uma clínica sobre dinheiro.

Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Desse modo, Filipa entra como mais uma das futuras vítimas de Molina, que deve matar outros dois personagens. Um dos primeiros a morrer pelas mãos de Molina é um galerista chamado Leonardo, comparsa do vilão.

Outro personagem que deve cair nas mãos sanguinárias de Molina é Volney (Paulo Rocha). O hacker seguirá Mércia e sumirá misteriosamente, intrigando Viola (Gabz) e Luma.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.