Circo acusado de não pagar salário de Dani Hypolito diz que Diego era sócio

O Circo Vostok, do Rio de Janeiro, afirmou que Diego Hypolito foi um de seus sócios. Empresa é acusada na Justiça de não arcar com 10 salários e não reconhecer vínculo trabalhista de Daniele Hypólito, que participa com o irmão do BBB 25.

Ainda que não registrado na Junta Comercial Competente, o Circo Vostok e o ginasta Diego Hypólito reuniram-se em uma sociedade de fato (SCP - Sociedade por Cota de Participação), onde o objetivo era proporcionar ao público do circo tema voltado para a ginástica artística, onde o ginasta apresentava o espetáculo nos intervalos e se apresentava promovendo acrobacias.

diz a nota oficial do Circo Vostok enviada a Splash

A existência da sociedade foi negada anteriormente pela equipe de Diego Hypolito. "Diego nunca foi sócio do circo. Nesse contexto, foi enviada anteriormente uma notificação formal solicitando que o Circo Vostok deixasse de utilizar a imagem de Diego e evitasse qualquer afirmação equivocada de que ele seria sócio ou proprietário, o que, de fato, jamais aconteceu", disse a equipe do ginasta em contato com a reportagem em 23 de janeiro.

Diego Hypolito foi apresentador do circo Vostok, mas não aparece como sócio em registro da empresa. Em reportagem de 13 de janeiro, o jornal O Globo informou que ex-ginasta era um dos sócios.

Circo nega acusações sobre falta de pagamentos

O Circo Vostok também repudiou fatos narrados no processo movido por Dani Hypólito. Seus representantes afirmam que a narrativa não representa a verdade sobre a relação mantida entre as partes. "A defesa será realizada oportunamente junto ao processo judicial e, com as provas que serão produzidas, será comprovada a verdade. Os pedidos formulados pela ginasta serão julgados improcedentes."

Todos os pagamentos relacionados a Diego e Daniele foram realizados, segundo o circo Vostok. "Jamais houve qualquer contratação de Daniele Hypolito por parte do circo que pudesse acarretar vínculo trabalhista.

Empresa afirma que Diego não comparecia a todos os espetáculos em decorrência de sua agenda pessoal. "Nestes casos isolados, atendendo a pedido único e exclusivo do ginasta, era solicitado que sua irmã, Daniele Hypolito, lhe representasse, mantendo a imagem dos 'irmãos Hypolito' ali representada", segue o posicionamento.

Não há qualquer interesse em divulgar eventuais razões do encerramento da parceria com Diego Hypolito, haja vista a participação da dupla no programa Big Brother Brasil, o que poderia influenciar no resultado.

Splash procurou a assessoria de imprensa dos irmãos Hypolito. A reportagem será atualizada caso eles se manifestem sobre o posicionamento do circo Vostok.

Entenda o caso

Daniele Hypolito cobra R$ 248 mil do circo na Justiça. A reclamação trabalhista com reconhecimento de vínculo cobra R$ 75 mil —soma dos dez salários estipulados em R$ 7.500—, além de multas estipuladas e direitos trabalhistas que não foram pagos.

A ex-ginasta diz que foi apresentadora do circo, participou de espetáculos e eventos promocionais, gravou conteúdos e cedeu sua imagem para promoções criadas pelo circo. Mesmo desempenhando tantas funções, Daniele não foi registrada e nem regularizou qualquer vínculo empregatício.

A ação argumenta que Daniele acreditou em promessas de Fábio Vostok, um dos proprietários da empresa. "Quando cobrados, os sócios afirmavam que ainda não havia caixa disponível, pedindo à autora da ação que aguardasse 'o melhor momento' para receber pagamentos."