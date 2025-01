Brother volta a criticar Diego e prevê final: 'Não é o Big Pobre Brasil'

Maike voltou a criticar Diego Hypolito durante a festa desta quarta-feira (29) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Maike conversou com Vinícius sobre Diego Hypolito durante a festa de ontem. Segundo o brother, ele nunca foi desrespeitoso com o ginasta.

Mesmo assim, Maike voltou a demonstrar incomodo com algumas falas que Diego teria dito na primeira semana sobre um "passado sofrido".

O cara é campeão olímpi… O cara é 2º colocado nas olimpíadas, ganha dinheiro. Ele não tá nesse papel. Pra mim era foda ele falando que era pobre, fodido... Aqui não é o Big Pobre Brasil Maike

Ele ainda disse que não votará em Diego usando a desculpa de que ele riu do veto à Raíssa e Edi.

Segundo Maike, Vinicius, Aline e os gêmeos são protagonistas do programa.