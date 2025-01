Um mês após dar à luz, Graciele Lacerda volta a malhar: 'Autocuidado'

Graciele Lacerda decidiu voltar para a academia, um mês após o nascimento da filha, Clara.

O que aconteceu

A artista publicou no Instagram uma foto na academia e aproveitou para falar sobre o seu retorno as atividades físicas. "O registro não é sobre o corpo, mas sim para marcar meu retorno às atividades físicas e, principalmente, para te incentivar. Meu corpo ainda está longe de como era antes afinal, são apenas 30 dias após a cesárea", iniciou ela.

Graciele falou que, no momento, sua maior preocupação não é com o seu porte físico e sim com a sua recém-nascida. "Neste momento, a forma física não é minha prioridade. O que realmente importa é a saúde da minha filha, perceber que ela não tem cólicas, que está se desenvolvendo bem e saber que estou cuidando dela da melhor forma possível", continuou.

Ela ainda fez questão de reforçar que se cuidar também faz parte do processo de cuidados com a filha. "Esse cuidado começa por mim! Minha alimentação faz toda a diferença nesse processo, garantindo que ela receba os melhores nutrientes e que eu tenha mais disposição para essa fase tão intensa. Com uma alimentação equilibrada e exercícios na medida do possível, tudo vai se ajustando naturalmente. O autocuidado também é um ato de amor!"