De Adriana Esteves a Caio Castro: famosos descobertos em programas de TV

Concursos em programas de auditório para revelar novos talentos eram bem comuns na televisão brasileira. Esses espaços de "caça-talentos" foram os responsáveis por apresentar a todo o país nomes hoje consagrados da teledramaturgia brasileira. Relembre alguns deles.

Flávia Alessandra

Flávia Alessandra Imagem: Reprodução/Instagram

Alessandra foi descoberta no concurso Melhor de Três, do Domingão do Faustão, em 1989. A disputa era por um papel de destaque na novela "Top Model".

Flávia foi a grande vencedora do concurso e pavimentou ali sua trajetória de sucesso nas telinhas. Desde então, ela participou de diversas produções de sucesso na Globo como "O Beijo do Vampiro" (2002), "Alma Gêmea" (2005), "Duas Caras" (2007), "Caras & Bocas" (2009), "Êta Mundo Bom!" (2016) e "Salve-se Quem Puder" (2020).

Adriana Esteves

Adriana Esteves Imagem: Divulgação/Globo

Esteves ficou em segundo lugar no concurso promovido por Faustão que revelou Flávia Alessandra. No entanto, o talento já notável de Adriana fez com que ela, mesmo sem ter vencido, conseguisse um papel em "Top Model".

Na sequência, Esteves conquistou seu espaço nas produções da Globo. Entre outros, ela participou de sucessos como "Meu Bem, Meu Mal" (1990), "Pedra sobre Pedra" (1992), "A Indomada" (1997), "O Cravo e a Rosa" (2000), "Coração de Estudante" (2002), "Kubanacan" (2003), "Toma Lá, Dá Cá" (2007-2009), "Avenida Brasil" (2012) e "Os Outros" (2023-presente).

Gabriela Duarte

Gabriela Duarte Imagem: Jorge Rodrigues Jorge/CZN

Apesar de ser filha de Regina Duarte, Gabriela também esteve no concurso para a novela "Top Model". A atriz ficou em terceiro lugar, mas conseguiu uma personagem para a trama.

Depois, Gabriela Duarte teve vários sucessos nas telinhas. Entre os principais estão: "Irmãos Coragem" (1995), "Por Amor" (1997), "Chiquinha Gonzaga" (1999), "América" (2005), "Passione" (2010) e "Orgulho e Paixão" (2018).

Caio Castro

Caio Castro Imagem: Webert Belicio / AgNews

Hoje considerado um dos galãs da TV brasileira, Caio Castro começou em um quadro do Caldeirão do Huck. Em 2007, Luciano Huck promoveu um concurso para selecionar um casal para protagonizar "Malhação".

Caio Castro foi selecionado naquele ano e protagonizou a décima quinta temporada do seriado. Depois, ele ainda participou das temporadas 16 e 17 do folhetim. Na sequência, emplacou protagonistas em "Ti Ti Ti" (2010), "Fina Estampa" (2011), "Amor à Vida" (2013), "I Love Paraisópolis" (2015), "Novo Mundo" (2017), "A Dona do Pedaço" (2019) e "Todas as Flores" (2022).

Rael Barja

Rael Barja Imagem: Reprodução

Barja foi o segundo vencedor do mesmo concurso que revelou Caio Castro. Ele também estreou na Globo na décima quinta temporada de "Malhação", mas em um papel secundário por três temporadas.

Depois, Rael Barja ganhou personagens em "Morde & Assopra" (2011) e "Bom Sucesso" (2019). Atualmente, ele se dedica ao cinema e à fotografia, e é seguido por personalidades como Bianca Bin e Monica Iozzi.

Nívea Stelmann

Nivea Stelmann Imagem: Reprodução/Instagram

Stelmann foi destaque do concurso "Estrela Por Um Dia" promovido no Domingão do Faustão em 1995. Na época, a jovem atriz gravou cena ao lado de Carmo Dalla Vecchia e roubou os holofotes.

Na sequência, Nívea conseguiu espaço em "Malhação de Verão" (1996). Em 1997, ela explodiu em todo o país ao protagonizar "A Indomada" e daí para frente emplacou sucessos como "Era uma Vez..." (1998), "Suave Veneno" (1999), "Uga Uga" (2000), "O Clone" (2002), "Chocolate com Pimenta" (2003), "Alma Gêmea" (2005), "Sete Pecados" (2007) e "Cama de Gato" (2009).

Samara Felippo

Samara Felippo Imagem: Arquivo Pessoal

Felippo participou de dois concursos que revelavam talentos para a TV brasileira: Caça-Talentos e o Estrela Por Um Dia. Ela foi selecionada no segundo concurso e pavimentou sua carreira de sucesso na Globo.

O primeiro sucesso de Samara Felippo foi em "Meu Bem Querer" (1998). Depois, a atriz participou de produções como "Suave Veneno" (1999), "Chocolate com Pimenta" (2003), "América" (2005), "JK" (20060, "O Profeta" (2006) e "Dercy de Verdade" (2012).

Bernardo Mesquita

Bernardo Mesquita Imagem: Felipe Panfili/Divulgação

Mesquita foi o vencedor de um concurso promovido por Xuxa Meneghel em 2009. Na época, a apresentadora estava em busca de um ator para ser o príncipe de sua filha, Sasha, no filme "Xuxa em O Mistério de Feiurinha".

Bernardo Mesquita conseguiu emplacar personagem em "Malhação" (2010). Depois, ele foi para a Record e esteve nos elencos de "O Rico e Lázaro" (2017) e "Amor sem Igual" (2019).

Guilherme Dellorto

Guilherme Dellorto Imagem: Reprodução

Em 2012, Luciano Huck promoveu outro concurso no Caldeirão para achar um novo nome para "Malhação". O vencedor foi Guilherme Dellorto, que estrelou a temporada 20 do seriado na Globo.

Depois, Dellorto fez participação especial em "Joia Rara" (2014). Em seguida, o ator fez trabalhos para o streaming e novelas bíblicas na Record como "Jesus" (2018), "Jezabel" (2019), "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022-24).

Chay Suede

Chay Suede Imagem: Reprodução/Globo

Suede está hoje no topo de galãs da nova geração de atores. Antes da fama como ator, porém, ele apareceu nas telinhas em uma competição de canto.

Ele foi o quarto colocado da quinta temporada do Ídolos (2010). Depois, ele uniu suas habilidades de atuação e canto na versão brasileira de "Rebelde" (2011-12), na Record.

Chay Suede migrou para a Globo em 2014 em uma participação especial em "Império". Na sequência, ele fez "Babilônia" (2015), "Novo Mundo" (2017), "Segundo Sol" (2018), "Amor de Mãe" (2019), "Travessia" (2022) e "Mania de Você" (2024).

Lucy Alves

Lucy Alves Imagem: Beatriz Damy/Globo

Alves despontou no cenário musical como vice-campeã da segunda temporada do The Voice Brasil (2013). Depois, na própria Globo, ela estreou como atriz nas novelas em "Velho Chico" (2016).

Em seguida, Lucy Alves protagonizou outros sucessos: "Tempo de Amar" (2017) e "Renascer" (2024).