JN bate recorde com edição ao vivo direto da casa de família em Salvador

O Jornal Nacional de ontem, com Renata Vasconcellos quebrando o protocolo e apresentando o telejornal direto da casa de uma família de Salvador, na Bahia, alcançou 32,7 milhões de pessoas. Foi recorde de audiência às terças-feiras e dos últimos sete meses tanto em São Paulo (25 pontos) quanto no PNT (24 pontos).

O que aconteceu

A estreia da série "JN em família" marcou o início das comemorações dos 60 anos da Globo. Vasconcellos visitou a casa de uma família soteropolitana para comandar o Jornal Nacional de terça direto da sala deles. William Bonner permaneceu nos estúdios da emissora no Rio de Janeiro.

Família de Salvador representou toda a região Nordeste. Nos próximos dias, Renata vai visitar outras famílias das demais regiões do país para comandar o JN ao vivo das casas deles.

Renata Vasconcellos disse ser uma honra visitar as casas dos telespectadores do JN. Ela reforçou a importância de estar na casa dos brasileiros.

É uma oportunidade de entrar 'em casa' com o Brasil. E ter a honra de festejar esses 60 anos da TV Globo prestigiando o que a gente tem de mais forte, de mais poderoso: a família. O JN entra todos os dias na casa dos brasileiros, mas nessa semana, vai estar ainda mais pertinho, para fazer contato olho no olho, escutar, abraçar, falar do que se tem orgulho e onde está a esperança. A gente achou que seria muito lindo e simbólico apresentar o 'Jornal Nacional' de dentro da casa de uma família. E é assim que o JN está a partir de hoje: em família.

Renata Vasconcellos

Série "JN em família" é para "celebrar a conexão e a parceria do jornalismo da Globo com as famílias, comunidades e com os brasileiros", disse a emissora em comunicado. Além das principais notícias do dia, no Brasil e no mundo, William Bonner e Renata Vasconcellos vão destacar um mosaico especial de reportagens garimpadas no acervo da Globo.

É uma série emocionante e surpreendente, todo mundo vai relembrar como o jornalismo foi fundamental nessa conexão com os brasileiros, o que só reforça o nosso compromisso com a informação correta e precisa para que a gente continue a ser a ponte entre fatos e pessoas.

William Bonner

Cristiana Sousa Cruz, editora-chefe adjunta do JN, analisou a iniciativa. "Queremos que os brasileiros se encantem e se reconheçam. Vivam o amor que têm pela própria terra, pela família, pelo trabalho, pelas manifestações de fé. Sintam orgulho do que viveram até aqui e do que assistiram pela TV. Não é por acaso que a Globo faz parte do cotidiano de tantas famílias, é uma construção diária".