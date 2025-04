Quem é quem em 'Dona de Mim'? Conheça personagens da próxima novela das 7

"Dona de Mim" estreia na próxima segunda-feira, substituindo "Volta por Cima" nas noites da Globo. Splash reuniu os principais personagens da novela escrita por Rosane Svartman para você ficar afiado para o lançamento.

Núcleo São Cristóvão

Leona (Clara Moneke): A protagonista está sempre atrás de trabalho, fazendo rifas ou arranjando bicos para ajudar a família. Atrapalhada e de bom coração, ela faz o que for preciso para conseguir pagar as contas da casa em que mora com a avó, Yara (Cyda Moreno), e a irmã, Stephany (Nikolly Fernandes), em São Cristóvão. Chegou a iniciar a faculdade de comunicação e marketing, ia se casar com Marlon (Humberto Morais) e estava no terceiro trimestre de gravidez quando teve uma perda gestacional e, isso, gerou um trauma grande em sua vida que a fez abandonar a bolsa de estudos e o relacionamento. Se passa pela irmã para conseguir o emprego de babá da pequena Sofia (Elis Cabral), uma menina que ficou órfã de mãe e vive na mansão da família Boaz. Na relação que constrói com Sofia, Leona redescobre o amor e passa a vislumbrar novos caminhos em sua trajetória.

Marlon (Humberto Morais): Idealista que sonha em se tornar policial militar por acreditar que pode contribuir para um mundo melhor. No passado, era apaixonado por Leona. Ela estava grávida, e os dois iam se casar, mas a perda da gestação fez com que o casal seguisse caminhos diferentes —apesar de continuarem sendo vizinhos. É firme em seus princípios éticos e morais, e chega a ser um pouco inflexível e até intransigente, o que gera alguns atritos em suas relações pessoais. Exímio lutador, ele também dá aulas de kickboxing no projeto social do mestre Alan (Hugo Resende).

Stephany (Nikolly Fernandes): Estudante que cresceu à sombra de sua irmã Leona, sempre incrível e exuberante aos seus olhos. Há sete anos, quando Leo sofreu uma perda gestacional, viu a vida da irmã virar de cabeça para baixo. Ela cursa faculdade de Enfermagem, mas pensa em desistir para conseguir ajudar nas contas de casa.

Yara (Cyda Moreno): Avó de Leona e Stephany, criou as meninas como pôde depois de os pais delas morrerem. Costureira aposentada da fábrica Boaz, mal consegue pagar as contas com o que ganha. Improvisa uma creche na sala de casa, atendendo às mulheres do bairro que não têm com quem deixar seus filhos para trabalhar. Seu coração fica apertado ao ver a neta Leo, tão jovem, sentir que sua vida não tem mais saída. Yara é o porto seguro das netas. Super ativa e boêmia, ela adora sair para curtir a Feira de São Cristóvão.

Kami (Giovanna Lancellotti): Mãe solo do pequeno Dedé (Lorenzo Reis), Kami faz o que estiver ao seu alcance para que o filho tenha a melhor vida possível. Precisou passar pela maternidade sozinha quando Ryan (L7NNON), seu namorado na época, foi preso. Hoje, ela diz que quer distância dele, mesmo sentindo saudades, pois acha que Ryan mentiu para ela dizendo que ia deixar o crime logo antes de ser preso. Na correria do dia a dia, tenta equilibrar os cuidados com o filho, a vida amorosa e o emprego na fábrica de lingerie Boaz, mas acaba se cobrando muito como mãe, profissional e mulher. Quando se junta com as amigas Leo e Pam (Haone Thinar), elas formam um trio e tanto e adoram sair para curtir o forró da Feira de São Cristóvão.

Ryan (L7NNON): Foi uma estrela do rap na Batalha de Criação e um dia acreditou que a arte poderia ser uma saída para sua trajetória, mas entrou para o crime e acabou sendo preso justamente quando ia tentar outros rumos, já com emprego garantido em uma padaria do bairro. A tentativa de colocar a vida nos eixos foi motivada pela descoberta da gravidez de Kami, por quem é completamente apaixonado. Nunca conheceu o filho pessoalmente. Hoje, seu foco é sair da cadeia, conhecer Dedé, tentar reconquistar Kami e reconstruir sua vida.

Dedé (Lorenzo Reis): Esperto e curioso para conhecer o pai, é o filho de Kami com Ryan. Depois que é salvo de um quase atropelamento por Marlon, passa a vê-lo como herói.

Pam (Haonê Thinar): Alegre e batalhadora, Pam teve que amputar a perna ainda criança por causa de um tumor no fêmur. Saiu de São Paulo para tentar a vida no Rio de Janeiro e, hoje, divide a casa com a amiga Kami e o menino Dedé, em São Cristóvão. Além de morarem juntas, as duas também trabalham lado a lado na fábrica de lingerie Boaz e, quando se juntam a Leo, formam o trio de melhores amigas mais animadas da Feira de São Cristóvão. Tem uma relação complicada com Danilo (Felipe Simas), seu quase namorado da adolescência. Isso porque o jovem, apesar de aparentar gostar dela, nunca quis assumi-la publicamente como namorada.

Dara (Cecília Chancez): Irmã de Marlon e filha de Jussara (Vilma Melo) e Luisão (Adélio Lima), é uma jovem engajada e que vive pensando em rimas. Seu sonho é ter uma carreira como artista de trap em um universo dominado principalmente por homens. Enquanto isso não acontece, trabalha em uma padaria.

Jussara (Vilma Melo): Mãe de Marlon e Dara, casada com Luisão e vizinha de Yara, com quem vive entre fofocas e tretas. Ela guarda rancores por ter visto o filho sofrer após o término com Leona.

Luisão (Adélio Lima): Marido de Jussara e pai de Marlone Dara. Trabalha como segurança na fábrica Boaz e é músico nas horas vagas. É apaixonado pela esposa e um paizão, sempre ao lado dos filhos.

Danilo (Felipe Simas): Teve um relacionamento conturbado com Pam no passado. Ele argumenta que nunca a assumiu como namorada porque acha que não tem nada para oferecer a ela. Danilo fez faculdade de Administração, mas nunca conseguiu uma vaga no mercado. Ele guarda um grande ressentimento pela falta de oportunidade profissional, mesmo tendo cursado ensino superior. Em vez de trabalhar na padaria da família, prefere ser motorista de aplicativo e se considera um empreendedor. Danilo começa a atender as corridas de Filipa (Cláudia Abreu) e logo passa a trabalhar para ela, na casa dos Boaz.

Peter (Pedro Fernandes): Divertido, bem-humorado, gosta de inventar histórias sobre sua mãe, que foi embora quando ele ainda era criança. Encara com leveza sua paralisia cerebral e trabalha com o pai, Seu Manuel (Ernani Moraes), na padaria e é irmão de Danilo.

Seu Manuel (Ernani Moraes): Simpático dono de uma padaria, o pai de Danilo e Peter é superprotetor. Foi casado com uma mulher mais nova do que ele, a mãe dos seus dois filhos, mas ela abandonou a família, fato pelo qual ele se culpa até hoje.

Caco (Pedro Alves): Estudou Marketing com Leona no passado. Boêmio, sensível e nada confiável, é extremamente divertido e está sempre pronto para curtir uma balada, mas também sabe arrumar confusão.

Núcleo Kickboxing

Alan (Hugo Resende): Mentor e grande inspiração de Marlon, é policial e tem um projeto social de kickboxing em São Cristóvão. Apesar de ter bom coração, tem ideias maniqueístas sobre a vida, o que nem sempre o tornam bom conselheiro.

Barbara (Giovana Cordeiro): Namorada de Marlon, é uma lutadora de kickboxing muito dedicada e a maior apoiadora do namorado no esporte. Quando surge uma chance para os dois treinarem juntos em Miami, nos Estados Unidos, tenta convencer o amado a adiar o sonho de se tornar policial. Focada e ambiciosa, não vai desistir de seus planos.

Jeff (Faíska Alves): Entregador de aplicativo, é um rapaz magnético e carismático. É também uma das estrelas do improviso na Batalha de Criação e treina com Marlon (Humberto Morais) na academia de Alan. Jeff acredita que seu pai morreu por causa da polícia e isso vai gerar atritos com Marlon e a irmã, Dara.

Lucas (Pedro Henrique Ferreira): Lutador de kickboxing, é irmão de Ryan, seu único parente na vida. Apesar da tentação, procura não seguir os passos do irmão no crime.

Ivy (Giovana Jesus): Jovem corajosa e determinada, que não se deixa abalar pelas adversidades. Ela tem um jeito engraçado que a torna ainda mais encantadora. Treina kickboxing na academia do mestre Alan.

Núcleo Mansão Boaz

Abel (Tony Ramos): Atual presidente da fábrica de lingerie Boaz. Um homem que tem alma de poeta, mas ainda jovem precisou abandonar a paixão pelas artes para ajudar seu pai na empresa. Generoso, correto e disposto a fazer de tudo para corrigir erros do passado, quando escolhas equivocadas fizeram com que a família quase perdesse tudo. Teve três filhos durante o seu primeiro casamento: Samuel (Juan Paiva), Davi (Rafa Vitti) e Ayla (Bel Lima). Filho de Rosa (Suely Franco), atualmente vive uma batalha silenciosa pelo comando da fábrica com o irmão mais novo, Jaques (Marcello Novaes), que sempre acreditou ser mais qualificado para o cargo de direção. Casa-se com Filipa (Cláudia Abreu), que conheceu em um sarau de poesia lembrando dos velhos tempos e, devido a uma dívida de vida que tem com Ellen (Camila Pitanga), uma antiga funcionária da Boaz, registra a menina Sofia como se fosse sua filha.

Filipa (Claudia Abreu): Sensível e emocionalmente instável, tenta encontrar o seu lugar como mulher e mãe em meio a lembranças de um passado livre como artista. Quando era jovem, sua inconstância era vista como algo charmoso e sedutor. Ela se apaixonou por Abel (Tony Ramos) num rompante, e foi tudo muito rápido: o namoro, o casamento e a decepção. Filipa se sente muito sozinha mesmo cercada de gente, como em uma gaiola de ouro. Apesar do talento, sua carreira nunca decolou, em parte por questões de saúde, em parte pelo funil do mercado artístico e da escassez de trabalho para mulheres acima dos 40 anos.

Nina (Flora Camolese): Reativa e irônica desde pequena, é filha do primeiro casamento de Filipa. Foi uma criança carente, e, depois, uma adolescente rebelde. Mora com a avó, Isabela (Sylvia Bandeira), em Portugal.

Isabela (Sylvia Bandeira): Mãe de Filipa. Mora em Portugal e recebe Nina para viver em sua casa em Lisboa. É uma mulher prática, irônica e interesseira.

Sofia (Elis Cabral): Filha de Ellen e registrada por Abel, a pequena Sofia deixa todo mundo na mansão Boaz de cabelo em pé. Brincalhona e arteira, a menina adora aprontar com todas com as babás que a família tenta contratar. Tanta traquinagem não passa de uma forma de chamar atenção: ela se sente sozinha, criada em uma casa cercada de adultos. Mas tudo muda quando conhece Leona, sua nova babá.

Samuel (Juan Paiva): Apesar de ser filho adotivo, é o mais parecido com o pai, Abel. Ele é responsável e só dá um próximo passo com a certeza de que é seguro. Fica interessado pelo jeito leve e brincalhão de Leona quando ela começa a trabalhar na casa, mas toma cuidado para não deixar transparecer. Afinal, ela é uma funcionária da família.

Davi (Rafa Vitti): Indolente, hedonista e sedutor, sempre teve tudo que desejou. É do tipo carismático, magnético e fácil de lidar, e, por isso, consegue a simpatia alheia e desperta paixões sem muito esforço. Debaixo de seu jeito solar e do sorriso encantador, existe um egoísmo exacerbado, e ele não consegue enxergar as dores do outro. Inteligente, mas preguiçoso, divertido, mas vaidoso, trabalha na equipe de marketing da Boaz. É filho de Abel e irmão de Samuel, Ayla e Sofia. Quando conhece Leona, não perde tempo e começa investir na jovem, mas, no fundo, tudo o que ele quer é viver e curtir o momento.

Ayla (Bel Lima): Inteligente e um pouco ingênua, é uma moça de boas intenções. Trabalha na Boaz, assim como os irmãos Samuel e Davi, coordenando o setor de vendas da empresa. Ela tenta não se envolver nas brigas da família, mas acaba "passando pano" para as besteiras que Davi faz, tanto na fábrica quanto na sua vida pessoal. Mora com a namorada Gisele (Luana Tanaka).

Gisele (Luana Tanaka): Namorada de Ayla, é tradutora e trabalha de casa traduzindo textos do inglês para o português. Apesar do amor entre as duas, elas têm discordâncias e diferentes perspectivas de vida, o que causa ruídos no relacionamento.

Rosa (Suely Franco): Matriarca da família, é uma mulher que fala o que pensa, muitas vezes de forma dura, e sente que não deve nada a ninguém. Abel sempre foi seu filho predileto. Tem uma relação conturbada com Jaques. Rosa não foi uma mãe amorosa, ficava muito tempo fora de casa, trabalhando lado a lado com o marido. Agora, observa os negócios de longe e tenta apaziguar a briga dos filhos pela presidência da fábrica. Apesar da idade, percebe que ultimamente começou a esquecer as conversas e tarefas do dia a dia, mas, com vergonha, tenta esconder da família.

Jaques (Marcello Novaes): Amargurado, ambicioso e orgulhoso, se sente injustiçado por não ter sido o escolhido pelo pai para assumir a presidência da fábrica. Afinal, apesar de ser o caçula, é ele quem se formou em Economia em uma universidade de elite. Ele também largou o que mais amava, a guitarra e um bar falido, por pressão da família. Seu maior objetivo é tomar do irmão, Abel, aquilo que acredita ser seu. Nessa busca por poder e dinheiro, está disposto a trilhar caminhos controversos e, para isso, conta com a ajuda de Ricardo (Marcos Pasquim), seu advogado de caráter duvidoso. É filho de Rosa e casado com Tânia (Aline Borges). Até hoje, gosta de tocar sua guitarra quando precisa desestressar - ou quer irritar a todos.

Tânia (Aline Borges): Casada com Jaques. Eles se conheceram na época em que ele ainda era roqueiro e tinha um bar falido. Ela era estudante de Ciências Sociais, mas já estava frustrada com suas perspectivas. Deram-se as mãos e construíram uma vida juntos. É uma mulher forte e que controla seus ímpetos, mas sabe manipular e não mede esforços para conquistar aquilo que considera seu por direito. É cúmplice do marido nas artimanhas para tentar tomar o controle da Boaz.

Denise (Cris Larin): Governanta desconfiada e competente, que zela há anos pela família Boaz. Ajuda a cuidar de Sofia e tenta encontrar uma babá que não desista do trabalho após as pegadinhas que a menina apronta.

Ricardo (Marcos Pasquim): Advogado pouco ético e confidente de Jaques, ajuda nas falcatruas no setor financeiro da fábrica, mas tem sua própria agenda que o patrão desconhece. Profissional de carreira na empresa Boaz, é leal a Jaques enquanto for do seu interesse. Nutre uma atração por Tânia.

Ellen (Camila Pitanga): Mãe biológica de Sofia, trabalhava na contabilidade da empresa Boaz e salvou a vida de Abel quando ele enfrentava um momento difícil e decisivo. Com o passar dos anos, se apaixonou pelo sujeito errado, pai de sua filha, o que a fez se demitir e sair da cidade com ele, acreditando na aventura de conhecer o mundo. Descobriu tarde demais o quanto foi ingênua. Optando por não contar para ele sobre a bebê, ela decide procurar Abel quando chega na fase terminal de um câncer que vinha tratando. Seu objetivo é um futuro melhor para a filha, que somente o empresário com quem fez amizade pode prover.

Vanderson (Armando Babaioff): Ex-marido de Ellen, foi realmente apaixonado por ela, mas nunca deixou de ser mau-caráter. Ele a conquistou com presentes e a promessa de viajar o mundo, mas tudo não passava de uma ilusão. Acabou envolvendo a mulher em seus esquemas ilícitos. Ellen fugiu quando descobriu que estava grávida. E, quando descobre que ela morreu, começa a rondar a família Boaz. Sua obsessão e ganância o levam a manipular situações a seu favor, causando tensão e preocupação para todos ao seu redor.

Núcleo Fábrica Boaz

Breno (Gabriel Sanches): É quem de fato trabalha na área de marketing da Boaz enquanto Davi curte a vida ao melhor estilo bon-vivant.

Natara (Carol Marra): É a chefe do setor das costureiras na fábrica da Boaz e está sempre no pé de Kami e Pam.