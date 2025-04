Influenciadora Nina Secrets anuncia gravidez: 'Não via a hora de contar'

Nina Secrets, 30, anunciou nas redes sociais que está esperando seu primeiro filho.

O que aconteceu

O bebê é fruto do relacionamento da influenciadora com o videomaker Guilherme Oliveira, seu marido desde 2018. "Baby Secrets a caminho. Sim, estou grávida! Não via a hora de contar para vocês e compartilhar mais um momento incrível na minha vida", declarou ela, no Instagram.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Nina a parabenizaram pela gestação. "Ah, que maravilhosa! Que venha com muita saúde!", desejou um internauta. "Não acredito! Que Deus abençoe muito vocês, Nina", escreveu outro. "Parabéns, papais! Baby Secrets foi muito aguardado", disse um terceiro.

Nina Secrets possui mais de 3,7 milhões de seguidores no Instagram. Ela se dedica desde 2010 a produzir conteúdo sobre beleza, maquiagem, moda, decoração e lifestyle.