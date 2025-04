Após polêmica com cenas de sexo, ator de 'Você' diz: 'Quero fazer o mínimo'

Penn Badgley, 38, o astro por trás do assassino obsessivo Joe Goldberg na série "Você", da Netflix, falou sobre os desafios de interpretar um personagem tão complexo e como as cenas íntimas da última temporada foram pensadas para servir à narrativa —sem exageros. A quinta e última parte da série chega à plataforma hoje, com dez episódios.

Ele contou a Splash sobre a postura crítica às cenas de sexo, mas explicou entender que há momentos nos quais elas fazer sentido na história e auxiliam a narrativa. "Meu desejo é fazer o mínimo possível, e quando fazemos, que importe, que signifique alguma coisa", afirmou o ator, reforçando sua postura crítica em relação a cenas de sexo gratuitas.

Fomos realmente intencionais sobre todos os lugares onde era necessário. Esta não é uma série sobre um assassino em série. É sobre um homem que representa todos os clichês do amor que, se não investigados, se tornam tóxicos, violentos e possessivos.

Para o ator, as cenas de sexo ajudaram a moldar a personalidade romântica de Joe nesta temporada, algo que está mais aflorada do que nunca, justamente para mostrar ao público como um homem aparentemente perfeito, pode esconder um lado abusivo. "Precisávamos que ele incorporasse mais do que nunca seu manto como figura romântica —tentando seduzir, atrair, ter um relacionamento", completou.

A declaração ecoa polêmicas anteriores, quando Badgley admitiu desconforto com sequências muito explícitas na série. Em 2023, antes do lançamento da terceira temporada, foi revelado que o ator queria reduzir suas cenas de sexo. Durante um episódio do próprio podcast, Podcrushed, ele comentou que pediu aos showrunners de "Você", Sera Gamble e Greg Berlant, que reduzissem suas sequências sexuais.

Perguntei a Sera: 'Posso simplesmente não fazer mais cenas íntimas?'. Essa foi uma decisão que tomei mesmo antes de aceitar o papel, mas acho que nunca tinha mencionado publicamente. Eu não queria me colocar em uma posição profissional de sempre estar interpretando o par romântico de alguém.

Badgley ainda disse que fazer cenas de sexo para filmes e séries interferia em seu casamento com Domino Kirke. "Fidelidade é muito importante para mim, em todos os relacionamentos. Chegou em um ponto no qual eu não queria mais fazer isso".

Penn Badgley como Joe Goldberg Imagem: CLIFTON PRESCOD/NETFLIX

Na quinta e última temporada, Joe volta a Nova York, mergulhando ainda mais em sua dualidade: um homem que se vê como protetor, mas cuja lógica distorcida justifica violência. "Joe foi obrigado a refletir sobre o que significa ser homem, ser pai, ser marido... Ele quer ser o melhor que acredita que deveria ser. Para ele, ser protetor é tudo. Mas isso o leva a criar perigo onde não existe", explicou. "Ele cria perigo. Ele encontra uma mulher que não está em perigo, e ele cria".