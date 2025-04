'Seja tudo, menos chato': rainha dos realities ensina como se dar bem na TV

Lisa Vanderpump, estrela de reality shows como Real Housewives of Beverly Hills e Vanderpump Rules, é considerada a "rainha" de programas do gênero nos Estados Unidos. Dona de restaurantes, bares e boates, ela costuma mostrar os bastidores de seus empreendimentos na televisão, incluindo o cotidiano de seus funcionários.

Hoje, ela lança a segunda temporada de Vanderpump Villa: Luxo e Segredos (Disney+), que acompanha não só o trabalho, mas as brigas, os romances e os deslizes de uma equipe selecionada à mão por Lisa para trabalhar no Castello Rosato, uma hospedagem luxuosa na Itália.

Lisa diz que procura autenticidade quando está escolhendo o elenco dos realities. Ao longo dos episódios, é possível perceber que a empresária costuma convocar funcionários de personalidade forte, favorecendo a dinâmica do programa.

Queremos alguém vivendo uma vida autêntica, com suas próprias opiniões, sem criar algo. O público é esperto. Então o maior desafio é conseguir viver a vida ignorando as câmeras. Sempre digo isso: seja tudo, menos chato. Dê sua opinião. Se não gostarmos, queremos ouvir mesmo assim. Se gostarmos, queremos ainda mais.

Lisa Vanderpump

Stassi Schroeder, que fez sucesso em Vanderpump Rules, participa da nova temporada e concorda com a "madrinha". "É clichê, mas todos somos únicos. Se você vai participar de um reality show, precisa se apoiar em quem você é de verdade. E isso já é muito", diz.

Para ambas, o público curte assistir a reality shows porque se enxerga com os participantes. "Quando é um produto de ficção, talvez fiquemos muito imersos na história. Mas nos reality shows, pensamos: 'Ah, eu teria dito exatamente isso'. 'Ah, não, eles erraram nisso'. As pessoas comentam enquanto curtem essa jornada", afirma.

Em Vanderpump Villa, eles entram no hotel e precisam trabalhar. Precisam lidar com muitas coisas diferentes, aprender o trabalho, se dar bem uns com os outros. Eles não precisam dormir juntos, mas parece que acham que precisam. Eles transam nos primeiros dias [no hotel], o que me surpreendeu. [...] E aí, tudo dá errado, claro. Então, as pessoas gostam de ver o desenvolvimento dessas relações.

Lisa Vanderpump

Para Stassi, reality shows servem como uma espécie de "campeonato de futebol" para quem curte o gênero. "Dá para debater com os amigos. É como a temporada de futebol, mas para nós. Conversamos sobre isso como garotos costumam falar de esportes e futebol."

Stassi, cuja aparição é bastante aguardada pelos fãs de Vanderpump, será uma espécie de "espiã" de Lisa. "Eu pude bisbilhotar esse palácio inteiro. Curti minha vida com muitos [drinks] e com meu marido. Pude me aproximar da equipe e depois contar para Lisa tudo que estava acontecendo. Vivi a vida dos meus sonhos", brincou.

A nova temporada de Vanderpump Villa chega hoje ao Disney+. A primeira temporada já está disponível na íntegra.