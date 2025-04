Em novos filmes, Globo homenageia novelas com Susana Vieira e ode ao Projac

A Globo lançará dois filmes em comemoração ao seu aniversário de 60 anos: "Coisa de Novela" e "A Fábrica de Sonhos". As duas obras homenagearão a televisão e as novelas da emissora.

"Coisa de Novela" traz Susana Vieira e Valentina Herszage como avó e neta apaixonadas pela teledramaturgia. Na trama, Tereza e Laura, que acompanhavam novelas juntas, são afastadas pela rotina. Mas quando Tereza recebe um diagnóstico pouco otimista, percebe que precisa da neta para realizar seus grandes sonhos: conhecer o Rio e participar de uma novela. A partir daí, elas se reconectam.

Susana diz que o filme vai permitir que o público conheça os bastidores dos Estúdios Globo. "O sonho [de Tereza] é o sonho de milhões de brasileiros que adorariam entrar aqui dentro da Globo. A verdade é essa, todo mundo me pede: 'Posso ir na gravação? Como é lá dentro?'. Há um mistério tão grande que esses muros envolvem, que é como se faz as novelas em tão pouco tempo? Como é que vocês gravam? Como é que são os cenários? Onde guardam as roupas? Com esse filme, a TV Globo quis oferecer para o público também a surpresa de poderem entrar nos estúdios. O público que está em casa vai entrar aqui na Globo."

Não vou ser modesta. Vou ser modesta para quê? Eu recebi com naturalidade esse convite. Foi uma troca. [...] Eu cresci junto com a TV Globo. A emissora tinha apenas 10 anos de vida quando eu cheguei. Ela está fazendo 60 anos, e 50 desses anos, eu dei para ela. E ela está me dando esse filme. Então acho que estou empatada com a empresa. Com muito orgulho e gratidão, mas estou empatada.

Susana Vieira

Valentina destaca as participações especiais do longa, que contará com grandes astros da televisão. "Foi uma honra trabalhar com a Susana, porque ela sempre foi uma diva, uma referência. Assim como a Vera Fischer, o Tony Ramos, o Ary Fontoura... Outro dia eu estava fazendo uma cena com os quatro... estava contracenando com a história da toda TV brasileira". O filme conta ainda com participações de Felipe Rocha, Georgiana Goes, Miá Mello, Antonio Pitanga, Cauã Reymond e Jéssica Ellen.

A história é inspirada na relação da roteirista Lívia Leite com a avó, Terezinha. "Sempre gostamos de assistir a filmes, novelas e séries. Quando não assistíamos juntas, estávamos conversando sobre o que vimos e fazendo indicações uma para outra. Quando tinha 16 anos e estava chegando a hora de escolher o que prestar no vestibular, comecei a assistir a filmes antigos com a minha avó. Foi o meu despertar. A partir daí, não tive dúvidas de que seguiria nessa carreira", conta, acrescentando que Renata Andrade e Thais Pontes, que também assinam o roteiro, trouxeram memórias semelhantes à história.

Nunca imaginei que o projeto chegaria ao nível de ser estrelado por nomes como Susana Vieira e Valentina Herszage. Minha avó também se sentiu muito honrada quando contei para ela. Susana e Valentina são atrizes de talento impressionante. O filme exigia drama e comédia de suas protagonistas e elas não só entregaram perfeitamente o tom em cada momento, mas souberam navegar com sutileza e sensibilidade por cada emoção.

Lívia Leite, roteirista de "Coisa de Novela"

Susana Vieira em cena de "Coisa de Novela", que protagoniza ao lado de Valentina Herszage Imagem: Divulgação

"Coisa de Novela" vai ao ar na próxima segunda-feira, na Sessão da Tarde.

"A Fábrica de Sonhos" homenageia os Estúdios Globo

A comédia romântica dirigida por Guel Arraes reverencia a teledramaturgia nacional. Inspirada em "Abismo de um Sonho", de Fellini, conta a história de Rafaela (Luellem de Castro), uma professora do interior apaixonada por romances e novelas. Casada com o melhor amigo de infância, Eleutério (Igor Fortunato), ela tira a sorte grande ao ganhar um concurso para visitar o set de uma novela nos Estúdios Globo.

Humberto Martins e Débora Falabella interpretam os protagonistas da novela. Rafaela confunde ficção e realidade na "fábrica de sonhos" ao conhecer seu ídolo, Sydartha (Humberto). Enquanto isso, Ágatha (Débora) se torna uma "voz da consciência" de Rafaela e outros personagens,

O tema principal é o amor. Mostramos a ligação do povo brasileiro com a TV --e a televisão é basicamente novelas, e novelas são basicamente histórias de amor. A telenovela brasileira tem uma grande penetração, formou gerações. É um formato que traz um pouco de educação sentimental também --você aprende a se relacionar com os outros ao assistir. São produções com a função de fazer sonhar, mas também com essa função didática na vida prática do brasileiro.

Guel Arraes

O diretor Jorge Furtado quis fazer uma "declaração de amor" ao trabalho feito na televisão. "Queríamos mostrar o interior da TV e dos Estúdios Globo, onde a mágica é feita. Tem uma música do Gil, 'Zabelê', que eu acho muito bonita. Diz assim: "Minha sabiá, minha zabelê, toda meia-noite eu sonho com você. Se você duvida, eu vou sonhar pra você ver". Essa ideia de "eu vou sonhar pra você ver" é, pra mim, uma plena definição do cinema, da televisão, disso que a gente faz. Sonhamos um sonho que as outras pessoas veem. Essa ideia nos pareceu muito bonita."

Rafaela é uma mocinha "livre" e "sonhadora", diz Luellem de Castro. "Ela entende que não pode falar de sua paixão por Sydartha para o marido, porque talvez ele fique chateado e não concorde com a visita, e resolve ir escondida. E aí começam todas as confusões, porque ela realmente conhece o galã e muitas coisas se desenrolam a partir disso", entrega.

"A Fábrica de Sonhos" vai ao ar na próxima sexta-feira, na Sessão da Tarde.