Sonia Abrão defende fim de Camarote no BBB: 'Deixa o povo lutar pela grana'

A apresentadora Sonia Abrão defendeu o fim dos Camarotes no BBB, dizendo que o prêmio em dinheiro tem que ficar para o 'povo guerrear' em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL.

Agora seria hora de voltar um pouco às raízes mesmo, colocar pessoas motivadas, a vida não está fácil para ninguém, como nunca foi, né? Então vamos dar chance para essas pessoas que tem garra, que querem lutar, que estão lá pelo prêmio. Não é para ser famosinho ou para ganhar mais uma chance na televisão, no mundo da moda, qualquer coisa assim.

Volta para o povo mesmo e deixa o pessoal brigar, guerrear por uma grana, por uma chance de dar a volta por cima financeiramente, entendeu? Que aí eu acho que a coisa voltaria.

Sonia Abrão

A entrevistada de Chico Barney declarou que a novidade foi até interessante no princípio, mas o cancelamento que as celebridades recebiam do público acabou deixando o BBB sem emoções e polêmicas.

No começo, ter pessoas famosas, conhecidas do público, polêmicas, até foi interessante. Mas a história do cancelamento fez com que esses famosos que arriscam ainda participar de reality show ficassem muito neutros, muito fakes, viessem já com o personagem montado.

Todo mundo já tinha passado por um treinamento com seus coaches. A coisa morreu aí. Aí comprometeu o jogo, acho que matou muito o jogo.

A gente viu, a Grazi, a Sabrina. São sempre citadas, mas são reais nessa história, né? Não era alguém que tivesse vindo de um mundinho de famosos.

Sonia Abrão

Sonia Abrão: 'Globo viu Boninho com muito poder, quis mudar e se deu mal'

Sonia Abrão declarou que a Rede Globo viu o ex-diretor do Big Brother Brasil, Boninho, com muito poder dentro da emissora, tentou fazer uma mudança, mas não conseguiu.

Ali acharam que tinha alguém com poder demais, né? Só pode haver um. Vamos mostrar que a gente não precisa, nós damos conta, e não deram!

Não houve uma transição, não teve uma chance para isso, uma abertura. É tipo assim, nada do que está aqui presta. A gente não quer mais, tudo velho. Vamos começar uma nova era. Olha aí no que está dando. Uma ruptura total.

Sonia Abrão

