Planta, cobra: Queridômetro deixou brothers revoltados no BBB 25

O Queridômetro causou indignação em alguns participantes do BBB 25 (Globo). Emojis negativos como "cobra", "planta" e até "coração partido" tiraram a paz de algumas pessoas. Veja:

Cobra, eu?

Imagem: Reprodução/Globoplay

Dona Vilma foi pega de surpresa ao receber o temido emoji de cobra logo na primeira semana do reality. Sentada no sofá da sala, Vilma viu o resultado na TV e não deixou barato: "Cobra é sacanagem. Eu não dou cobra pra ninguém!", disparou ela, visivelmente irritada.

Trollagem

Imagem: Reprodução/Globoplay

Dona Delma ficou indignada ao receber sua primeira planta no Queridômetro. "Eu tô revoltada! Agora eu vou ser uma planta nesta p**ra mesmo", afirmou.

No dia seguinte, os participantes combinaram de provocar Delma com emojis ruins. Assim que deu de cara com seu Queridômetro, a dona de casa se revoltou ainda mais com a chuva de "planta", "cobra", "alvo", "biscoito" e "mala". "Que foi que me deram nesse c***io aí? Isso tudinho, até cobra!? Isso é um bando de infeliz! Cobra, planta, mala... Mala que eu vou viajar muito, eu creio! Biscoito! Óia...", reagiu a dona de casa.

Brilho no butico

Imagem: Reprodução/Globoplay

Semanas depois, Delma se irritou outra vez quando notou os emojis de "mala", "coração partido" e "biscoiteira" para ela. A sister esbravejou, e pediu que o autor se identificasse. "Eu sou é gostosa! Quem botou biscoito está com inveja da minha luz e do meu brilho. Quer ser igual a mim e não pode! A inveja é triste, meu amor. Eu tenho brilho até no butico! E quem estiver com coração partido que se lasque, que continue com o coração partido. Agora diga na minha cara para a gente brigar ali, no ao vivo, na segunda-feira. Chamei! A pessoa fica se escondendo... Quero saber quem é esse personagem", disse.

Planta faz barraco?

Imagem: Reprodução/Globoplay

Eva recebeu uma "planta" no Queridômetro após ser acusada de ser "barraqueira" e ironizou o resultado. "Então, tem que se decidir, né? Ou eu sou barraqueira, ou eu sou planta. Nunca vi planta barraqueira".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas