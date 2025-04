Assim como em 'Conclave', papa Francisco já discursou sobre dúvidas de fé

Após a morte do papa Francisco, "Conclave" se tornou o filme mais assistido do momento no Prime Video. O filme mostra os bastidores da escolha de um novo papa e mostra algumas semelhanças com o último pontífice.

Discurso sobre dúvidas de fé

Em um dos momentos mais marcantes do filme, um cardeal discursa sobre a importância da dúvida. Em meio à disputa sobre qual campo político vai comandar a Igreja, o cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) afirma: "Há um pecado que eu passei a temer mais que todos: a certeza. A certeza é a maior inimiga da união. É a inimiga mortal da tolerância. Nem Cristo teve certeza no fim: 'meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?', gritou em agonia em sua nona hora na cruz".

Nossa fé é viva precisamente porque anda de mãos dadas com a dúvida. Se houvesse apenas certeza e nenhuma dúvida, não haveria mistério --e, por isso, não haveria necessidade de fé. Rezemos para que Deus nos conceda um papa que duvide.

Cardeal Lawrence, em 'Conclave'

O papa Francisco também já discursou sobre o mesmo tema. Em dezembro de 2021, durante viagem à Grécia, ele falou na Escola São Dionísio das Irmãs Ursulinas em Maroussi, Atenas: "Quero dizer a ti e a todos vós: não tenhais medo das dúvidas, porque não são faltas de fé. Não tenhais medo das dúvidas. Antes pelo contrário, as dúvidas são vitaminas da fé: ajudam a robustecê-la, tornando-a mais forte, ou seja, mais consciente, fazem-na crescer, tornam-na mais livre, mais madura".

Ora a fé é precisamente isto: um caminho quotidiano com Jesus, que nos leva pela mão, acompanha, encoraja e, quando caímos, levanta-nos. Nunca Se amedronta. É como uma história de amor, onde se avança sempre juntos, dia a dia; e contudo sobrevêm, como numa história de amor, momentos em que há necessidade de se interrogar, de superar as dúvidas. E é útil, faz subir o nível do relacionamento.

Papa Francisco

"Conclave" mostra o processo de escolha de um novo papa. O filme começa com a morte de um papa com tendências progressistas, e a partir desse momento os cardeais passam a fazer campanha para garantir que o próximo pontífice estará de acordo com suas visões políticas.

O papa do filme não tem nome, mas há referências a Francisco. Em uma determinada cena, um dos cardeais abre a gaveta do falecido papa e encontra vários elásticos de escritório. Antes de virar papa, Francisco —então cardeal Jorge Bergoglio— tinha o costume de guardar os elásticos que vinham com o jornal.