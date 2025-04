Leão: Manuela Dias comete primeira grande falha no remake 'Vale Tudo'

O remake de "Vale Tudo" tem feito sucesso entre o público da TV Globo. Com nomes como Bella Campos, Taís Araújo e Cauã Reymond, a trama caiu no gosto do telespectador, mas acabou dando uma "tropeçada", opinou Leão Lobono Splash Show,

O colunista do UOL fez questão de dizer que está aprovando o andamento da nova versão da trama, assinada por Manuela Dias. No entanto, Leão está incomodado com a forma como o personagem Eugênio, mordomo da família Roitman, tem sido tratado. Na trama original, Sérgio Mamberti foi quem deu vida a ele, e no remake a função ficou com o ator Luís Salém.

Ele era uma referência, um personagem --claro que era o mordomo da casa e tinha todas as funções de um mordomo-- mas, além disso, ele tinha toda uma função que era muito legal. Ele fazia referências a cada momento da vida da família Roitman com comparações a grandes cenas do cinema.

Leão Lobo

Apesar de gostar do trabalho de Salém no papel, Leão acredita que ele foi totalmente esvaziado na versão nova da trama. "É esquisito. O personagem virou praticamente um figurante de luxo, completamente esvaziado".

