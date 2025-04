IZA ousa em look transparente em festa na Imperatriz Leopoldinense

A cantora IZA celebrou seu retorno a bateria da Imperatriz Leopoldina com um look de parar tudo durante feijoada na quadra da agremiação em Ramos, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (23).

O que aconteceu

IZA esbanjou sorrisos e simpatia ao posar com integrantes da agremiação. Para a ocasião, a cantora escolheu um look prateado e transparente combinando com cabelo solto no estilo black power.

Três anos após o seu último desfile à frente da bateria, IZA está de volta ao posto de rainha da Imperatriz Leopoldinense. O anúncio foi feito na sexta-feira (18) pela escola de samba e a cantora celebrou o retorno em suas redes sociais.

Samba. Carnaval. Zona norte. Zona da Leopoldina. Imperatriz. Essas palavras sempre fizeram parte da minha história e da minha essência também. Nunca deixei de carregar comigo esse sentimento de pertencimento. Por mais que a vida a cabe me levando para outros caminhos, nenhum lugar se compara ao nosso lar. E depois de um tempo distante fisicamente, chegou a hora de voltar

A volta à escola marca um novo momento na vida da artista. Ela teve sua primeira filha há seis meses.