Zé Neto faz procedimento estético no rosto e compartilha resultado com fãs

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, passou por um procedimento estético no rosto e compartilhou o resultado com os fãs.

O que aconteceu

Zé Neto decidiu investir em uma combinação para suavizar linhas de expressão e rugas e ainda, melhorar a textura da pele.

Hoje foi dia de apresentar o nosso queridinho Protocolo Além da Hidratação para o meu parceiro Zé Neto. A combinação de Toxina Botulínica + HarmonyCa + Skinkive entrega resultados incríveis, olha só: hidratação profunda e duradoura, mais firmeza e textura com colágeno, efeito lifting que suaviza linhas e pele mais luminosa e radiante , escreveu Dr. Guilherme Bueno, médico que realizou o procedimento.

Recentemente, o músico revelou que pretende remover a cicatriz, resultado de um acidente com quadriciclo, em setembro de 2024. Na época, o artista sofreu um corte na cabeça e passou cinco dias internado em um hospital, no interior de São Paulo.