Ney Matogrosso diz que mãe não poderá ver sua cinebiografia: '103 anos'

Ney Matogrosso, 83, lamentou que sua mãe, Beita de Souza Pereira, 103, não tenha condições de assistir a "Homem com H", sua cinebiografia que estreia no próximo dia 1º.

O que aconteceu

Segundo ele, a saúde tanto física como intelectual de Beita está seriamente comprometida a esta altura da vida. "Minha mãe está com 103 anos. Até os 100 ela cuidou do meu sítio, dos nove empregados da fazenda, mas agora não funciona mais", explicou ele à revista Quem.

Ney afirma que a mãe muitas vezes já nem sequer o reconhece. "Ela não se mexe mais, não se levanta mais. Tem dias que já não me reconhece. Ela não tem condições de assistir ao filme."

"Homem com H" traz Jesuíta Barbosa, 33, na pele do eterno vocalista do Secos e Molhados. Dirigido por Esmir Filho, 42, o longa revisita a trajetória pessoal e artística que transformou Ney Matogrosso em um dos maiores ícones da música brasileira.