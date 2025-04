Ilze criou o 'Rome office': como ela convenceu Globo a ser correspondente?

Se tem notícia do Vaticano, tem Ilze Scamparini trazendo informações diretamente da fonte e dos "telhados" da Itália. A jornalista trabalha na Globo desde 1984 e é correspondente no país desde 1999. Para chegar lá, elaborou um bom plano para convencer a emissora.

Vem de berço

A paulista de Araras é neta de imigrantes italianos. Ilze se acostumou com o dialeto falado pelos avós e criou uma conexão com a Itália ao fazer algumas incursões no país.

Jornalista tem formação católica. Ela estudou no Colégio Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora e depois fez o curso de comunicação social da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Foi o que talvez tenha ajudado a repórter a se tornar especialista em coberturas do Vaticano.

Profissão foi ferramenta para desbravar o mundo. Ilze cobriu política em Brasília por um período e entrou para o time do Globo Repórter em 1986, onde ficou dez anos. Ali, fez uma série de viagens que a levaram a conhecer diferentes países e descobrir suas raízes. Em 1997, colaborou para a Globo em Los Angeles.

Ela propôs ser a primeira correspondente da Globo na Itália. Enquanto fazia matérias para o Jornal Nacional, a jornalista elaborou um plano e o apresentou à direção de jornalismo da emissora. Como argumento, usou a numerosa colônia italiana em São Paulo e as afinidades entre os dois países.

A proposta foi baseada na experiência. Antes de ser correspondente em Roma, ela já havia feito coberturas na Itália. Também, viajou para a capital do país nas férias e fez um levantamento detalhado de várias possibilidades.

O projeto era diferente e de custo relativamente baixo. Seria apenas ela trabalhando em casa sozinha, com um cinegrafista local. Não dependia de um escritório caríssimo, mas uma pequena equipe. O plano inicial era ficar um ou dois anos para cobrir o Jubileu do Ano 2000 e um pouco da vida do papa João Paulo 2º, mas tem durado até hoje. Nas redes sociais, o "escritório" de Ilze em Roma foi chamado, de forma divertida, de "Rome office" —em alusão ao home office.

Ela anda sobre telhados?

Ilze costuma buscar locais elevados para as entradas na Globo. Isso inspirou memes comparando a jornalista a personagens como o Batman ou Ezio, do jogo "Assassin's Creed" —ambos frequentemente vistos em telhados.

O cenário mais comum tem vista para a basílica de São Pedro, em Roma. Ao vê-la no local, muitos se questionam: como ela chega ali?

A resposta é mais simples do que parece. O "telhado" na verdade é o terraço do prédio onde Ilze mora.

Ela mostrou os bastidores em reportagem do Fantástico em 2023. Na ocasião, Sabrina Sato visitou o imóvel e Ilze explicou que passou a fazer mais entradas do local durante a pandemia. Sabrina questionou se ela já fez festas no espaço, e a jornalista respondeu que já comemorou o Carnaval no terraço três vezes.