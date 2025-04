Gracyanne confirma que 'engordou perereca' no BBB 25: 'Tá correto'

Durante o Big Show: O Reencontro (Multishow), Gracyanne riu e brincou com o elenco do BBB 25 (Globo) e da Rede BBB sobre suas partes íntimas.

O que aconteceu

No bloco final do programa, Ana Clara e Ed Gama respondiam perguntas sobre à temporada. A apresentadora foi perguntada qual parte do corpo de Gracyanne havia aumentado durante sua participação.

Ed Gama brincou e riu. "A Barbosa".

Um clima de descontração se espalhou e todos começaram a rir e falar ao mesmo tempo. Ana Clara, rindo, questionou. "Ela engordou a perereca?".

O jogo já havia seguido para a próxima pergunta, quando Aline interrompeu. "É verdade."

Gracyanne, então, riu e confirmou com a cabeça. "Tá correto."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas