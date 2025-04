Vilma leva bronca por fala capacitista no BBB 25: 'Foi na hora do nervoso'

Vilma foi repreendida por usar uma expressão capacitista durante sua passagem pelo BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ex-sister participou do Prêmio Gshow BBB, onde foi lembrado quando ela acusou Diego Hypolito de "parecer um demente" por suas atitudes. A fala não foi bem recebida, e Vilma se defendeu: "Eu não falei que você [Diego] era demente. Eu falei: 'Parece que é demente', porque está se fazendo de bobo. Pode buscar a fala lá. Eu falei 'parece um demente' porque ele me colocou no Paredão, pegou o voto do João e jogou em mim de novo, e depois vem se desculpar comigo. Eu no jardim, triste, e ele: 'Você não era minha primeira, nem minha segunda opção'. Me arrasou".

A apresentadora Ceci Ribeiro, no entanto, interveio e chamou a atenção de Vilma. "Quando a gente fala em demência, a gente entra em uma questão capacitista. E uma dificuldade que a gente tem hoje é de olhar para isso e tratar as questões de saúde mental da maneira correta. E esses não são termos que a gente deve usar para se referir a uma pessoa, porque aí a gente está falando em outro âmbito e a gente sai do jogo e chega em uma pauta que é importante também para a sociedade discutir", explicou Ceci.

Vilma insistiu que não foi essa a sua intenção. "Eu não falei 'você é'. Eu estava nervosa e ele vem se desculpar e dar uma de bobo. Eu quis dizer 'esse demente aí'. Eu não quis dizer que ele é demente, que é um doente, nada disso. Eu falei 'você parece um demente porque está se fazendo de bobo'. Porque ele sabe o que fez comigo e vem me seguir", disse a veterana.

Ceci repetiu que a expressão não deve ser usada dessa maneira. "Mas o que a gente está tentando dizer é que demência não é parecer bobo, é uma doença. E precisa ser tratada em outra esfera", frisou a apresentadora. Vilma respondeu: "Foi na hora do meu nervoso. Eu com certeza não apontei o dedo e falei que ele era. Eu errei. E pode acreditar que não falei isso por maldade".

