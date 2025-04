Renata comenta crush de Vinícius no BBB 25: 'Nunca percebi'

Colaboração para Splash, no Rio

Durante a transmissão do Prêmio Gshow BBB 25, Vinícius e Renata conversaram sobre o crush que o recente ex-bbb criou na bailarina.

O que aconteceu

Renata reagiu com surpresa. "Eu nunca percebi", disse ela, sorrindo.

A campeã relembrou momentos de intimidade e brincadeiras entre os dois. "A gente brincava tanto. Eu me sentia tão à vontade para brincar que, na primeira semana, já soltei um 'e aí, bicha'. A gente continuou frescando e passamos o resto do dia na brincadeira, um tirando onda com a cara do outro, e seguiu".

Apesar da aproximação, Vinícius explicou que tentou manter o foco no jogo e evitar envolvimentos mais profundos. "Eu sempre tentei levar dessa forma, justamente por isso. Sempre deixei claro que o jogo era importante e não queria me deixar levar pela personalidade. Seria o que aconteceria. É diferente você pensar 'estava apaixonado, completamente perdido?' Não. Eu senti um crush porque você é uma menina muito interessante, você é bonita, educada, engraçada. Infelizmente, no jogo, seguiu para outros rumos", declarou Vinícius.

