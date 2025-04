Renata revela planos com prêmio do BBB 25: 'Melhorar pontuação no Serasa'

Campeã do BBB 25 (Globo), Renata participou do Big Show: O Reencontro (Multishow) hoje e falou sobre o prêmio de R$ 2,72 milhões.

O que aconteceu

Ana Clara e Ed Gama perguntaram à campeã o que ela pretende fazer com o dinheiro do prêmio. "Primeiramente é honrar minha família, que foi o primeiro objetivo pelo qual eu vim pra cá."

A bailarina revelou querer investir em seu projeto social. "Segundo, proporcionar uma extensão do projeto que a gente veio, poder melhorar de alguma forma, para quem atendam outras crianças. Oferecer o que a gente teve de melhor pra outras meninas. O resto ainda não sei."

Renata brincou. "Pretendo melhorar minha pontuação no Serasa e investir."

Ana Clara riu com a última resposta. "É importante."

Dentro da casa, Renata havia contado ter uma dívida do FIES de R$ 10 mil que gostaria de pagar. "Eu nunca paguei nada. Eu só paguei os juros, porque enquanto você financia, precisa pagar todos os juros. Quando acaba a faculdade, tem um tempinho de carência, e [a dívida] ficou lá."

