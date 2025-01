Marina Ruy Barbosa arranca suspiros com vestido cavado: 'Espetáculo'

Marina Ruy Barbosa, 29, postou um ensaio de fotos nesta segunda-feira (27).

O que aconteceu

A atriz posou para uma série de cliques de uma campanha de verão. Nas imagens, ela aparece com um vestido amarelo cavado de sua própria marca e uma sandália em tons de bege. "Eu amo essa coleção", escreveu ela nos comentários.

Marina também apostou num estilo praiano para as fotos. Em meio ao ensaio, a estrela posou à beira de uma piscina e surgiu com uma toalha de praia amarrada no cabelo.

As imagens arrancaram suspiros dos fãs. "Espetáculo de linda", disse um seguidor. "Deusa", comentou uma fã. "Maravilhosa", observou outro rapaz.

Outros ainda elogiaram a paleta de cores escolhida pela atriz. "Amando o amarelo ultimamente", falou uma seguidora. "Isso ficou tão lindo", observou um fã. "Não erra nunca", disse outro.