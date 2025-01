BBB 25: João Pedro sobre Diego Hypolito: 'O que tinha de admiração, acabou'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

João Pedro e João Gabriel consolam Raissa, emparedada no BBB 25 (Globo), e opinam sobre outros participantes.

O que aconteceu

Os irmãos acreditam no retorno da aliada. "Vocês vão voltar. O Goiás está com a gente. O Brasil inteiro está com a gente", afirma João Pedro.

O Brasil está vendo que Diego é falso , dispara João Gabriel.

O irmão concorda e acrescenta sua opinião sobre o ginasta. "Todo mundo aqui sabe como ele é. Não é só nosso quarto, não. Nossa, como é que existe povo desse jeito? Não é possível... O Brasil é inteligente, não vai deixar, não. O Brasil tá vendo como ele é, como ele tá jogando. Lá fora, eu sou fã. Mas o que eu tinha de admiração por ele como pessoa, acabou", conclui João Pedro.