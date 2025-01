Influenciadora abre as portas de fazenda do tamanho do Maracanãzinho

Franciny Elhke, 25, tem passado mais tempo no interior com a família e o namorado, o empresário Antoine Maileh, 36.

O que aconteceu

A influenciadora comprou o espaço de 22 mil m² em 2022, mas começou a desfrutar mais da fazenda no ano passado. O lote é quase do tamanho do Maracanãzinho, que tem uma área de 22.940 m².

Quando comprou a fazenda, não havia quase nada construído. Em um vídeo no YouTube, Fran fez questão de ressaltar que o espaço tinha 65% de mata preservada.

Franciny Ehlke abriu as portas de sua fazenda, no sul do país Imagem: Reprodução/Instagram/@francinyehlke

Hoje, já há uma casa espaçosa com piscina, estábulo para a égua de Franciny, pomar, jardim e mais.

Ela passou a virada de ano no local, com a família e o namorado. "Minha vida na fazenda com pessoas que eu amo! 2025 começou com coração quentinho", escreveu.

Franciny Ehlke e o namorado, na fazenda da influenciadora Imagem: Reprodução/Instagram/@francinyehlke

Além de espaço de lazer, a fazenda virou até um ambiente para Fran gravar as publis de seus produtos de maquiagem.