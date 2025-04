Público já decidiu? Parcial da Enquete UOL mostra favorita para sair do BBB

O 17º paredão do Big Brother Brasil 25 está pegando fogo com a disputa acirrada entre Joselma e Renata. As duas participantes concentram a maior parte dos votos e travam uma batalha intensa pela permanência na casa, de acordo com a parcial mais recente da enquete do UOL.

O que diz a enquete UOL

Joselma segue na frente como a mais votada para deixar o programa. Na atualização divulgada às 14h57 (horário de Brasília), a Dona Delma acumulava 47,24% dos votos.

A diferença para Renata aumentou. A bailarina aparece logo em seguida, com 40,90%, mas aumentou a distância em relação à última parcial.

Enquanto isso, Guilherme vive uma situação mais tranquila. Com apenas 11,86% dos votos, ele é o menos ameaçado até o momento.

A eliminação será anunciada na noite de amanhã, durante a transmissão do reality show na TV Globo. O programa tem início previsto para as 22h25, segundo a programação oficial da emissora.

Vote na enquete do UOL: