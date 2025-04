Lisa, Jennie, Enhypen e XG brilham no primeiro fim de semana do Coachella

Começou na última sexta-feira a edição 2025 do Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo. E esse ano, assim como nos anteriores, tivemos a participação de diversos artistas da indústria do K-pop brilhando. A cada ano que passa, os artistas asiáticos ganham mais destaque no evento, se tornando headliners.

Blackpink já virou sinônimo de Coachella, mas dessa vez quem brilhou no festival não foi o grupo, mas, sim, duas de suas integrantes que estão promovendo suas carreiras solo: Lisa e Jennie. Lisa se apresentou na sexta, e Jennie, no domingo (13). Ambas assistiram aos shows uma da outra ao lado de outra presença ilustre: Rosé.

Com trocas de figurinos, muitos dançarinos e performances grandiosas, pensadas para um grande palco, tanto Lisa quanto Jennie mostraram o "star power" que possuem, com milhões de fãs ao redor do mundo. Jennie levou uma banda só de mulheres e contou com a participação de Kali Uchis no palco.

Já Lisa, reconhecida principalmente pelo seu talento como dançarina, levou dezenas de dançarinos para o palco em coreografias ousadas e fora da caixa para alguém que fez carreira no K-pop, algo que ela já vem construindo em suas performances há algum tempo e que se tornou um diferencial no seu repertório.

Além delas, tivemos dois outros grandes momentos no festival com o #ENCHELLA, do Enhypen, e o debut do grupo japonês XG, que promove na Coreia, canta em inglês e se apresenta no Brasil em dez dias.

Vestidos de Prada, o grupo debutou no festival com um set repleto de hits e conseguiu superar a ventania de Los Angeles com um show de pouco menos de uma hora que começou com "Blockbuster" e acabou em grande estilo com a favorita dos fãs, "Brought the Heat Back". O grupo ainda anunciou comeback: dia 5 de junho.

XG, que tem bem menos tempo de carreira que os demais, parece que está no mercado há anos. Com uma destreza enorme em cima do palco, roupas maximalistas e looks memoráveis, as artistas japonesas apresentaram 13 músicas —praticamente todo seu catálogo—, finalizaram o show com o hit "Shooting Star" e aumentaram ainda mais as expectativas para o show que acontece no Brasil no próximo dia 24, em São Paulo. Os ingressos já esgotaram.

Coachella era nosso palco dos sonhos, é uma verdadeira honra estar aqui. Nós sete temos ideias diferentes, personalidades diferentes e somos tão diferentes em todos os sentidos, mas todos nós temos algo em comum: o mesmo objetivo Enhypen, Grupo fala sobre preparação para o Coachella

Livro da semana: "Bem-Vindos à Livraria Hyunam-dong"

Essa semana inauguramos na newsletter a seção literária, que vai trazer dicas de livros, quadrinhos e webtoons com a Ásia como pano de fundo. Para começar a seção, trazemos um livro que já é considerado um novo clássico, principalmente no novo subgênero do momento, a "healing fiction", ficção de cura, cujas histórias são uma espécie de abraço ao leitor.

Entrevistei, no ano passado, a autora Hwang Bo-reum, que escreveu "Bem-Vindos à Livraria Hyunam-dong", pouco antes de ela chegar ao Brasil para participar da Bienal do Livro em São Paulo, e a autora falou sobre a surpresa do seu livro ter vendido mais de 250 mil cópias e ter os direitos comprados para mais de 20 países.

Embora o livro nos conte a história de diversos personagens, a grande protagonista da história é a própria livraria Hyunam-dong, criada por Yeong-ju, para ser um ponto de encontro e descanso do bairro. Lá, pessoas entram e saem, se tornam amigas, trabalham, desabafam sobre seus problemas. E esse é o objetivo do livro, mostrar o cotidiano de pessoas normais vivendo suas vidas e enfrentando suas próprias batalhas.

A história de Yeong-ju é bastante influenciada pela história da própria autora, que era engenheira de softwares da LG e resolveu mudar totalmente de área e se tornar escritora. Yeong-ju faz o mesmo, segue seu sonho e cria a livraria Hyunam-dong.

'O que me inspira são as histórias e as pessoas que fazem parte delas, sejam reais ou fictícias. Gosto de observar pessoas ao meu redor, em livros ou em filmes, e refletir sobre as diferentes formas de ser e existir. Fico imersa na narrativa e simpatizo com os personagens. Para mim, esse é o charme do romance. É como se eu ficasse preocupada, triste e feliz com uma vida que obviamente nem é minha, embora pareça ser', afirmou Hwang Bo-reum.

Momento Dramas

"Resident Playbook"

O aguardado spin-off do consagrado drama "Hospital Playlist" já está entre nós, depois de quase ser cancelado por retratar a vida de residentes médicos em um período onde os residentes da Coreia do Sul estavam protestando por melhorias nas condições de trabalho. O drama não foi cancelado e está fazendo sucesso, além de se passar no famoso hospital fictício Yulje Medical Center. "Resident Playbook", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Go Youn-jung, Kang Yoo-seok e Shin Shi-ah | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

C-drama: "Eat, Run, Love"

Chen Fei Yu está de volta em um drama repleto de angústia, ideal para quem gosta de acompanhar romances de segunda chance. Os protagonistas tiveram uma relação intensa e conturbada por problemas familiares e diferenças sociais. Dez anos depois, eles se reencontram e o sentimento ainda está lá, assim como traumas e dores do passado. O drama está em andamento e terá 28 episódios. "Eat, run, love", 2025 | Criação - Youku | Elenco - Chen Fei Yu e Zhuang Da Fei | Onde - VIKI | País - China

BL: "Sweet Tooth, Good Dentist"

Depois de anos como coadjuvante de luxo, finalmente, Mark Pakin é protagonista de um BL e a plot é inusitada e divertida: ele é um estudante de odontologia que acaba conhecendo Sant, streamer viciado em doces e em pânico por descobrir ter sua primeira cárie. Como dentistas são caros no país, Sant vai atrás de um aluno para resolver o problema, e os dois acabam se apaixonando. É um BL leve e fofo. "Sweet Tooth, Good Dentist", 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Mark Pakin e Ohm Thipakorn | Onde - YouTube | País - Tailândia

WOODZ: a carreira de mil facetas de Luizinho

Cho Seung-youn, Luizinho, WOODZ. Com diferentes nomes e grupos, a carreira do cantor, rapper e produtor chega há mais de uma década e, agora, ele está colhendo os frutos de anos de trabalho com o sucesso do single "Drowning", lançado em 2023 e que está atualmente no topo das paradas musicais sul-coreanas.

Seung-youn está na fase final do seu serviço militar e deve sair em menos de 100 dias. O artista faz parte da banda militar e diversos vídeos dele cantando com colegas —incluindo amigos idols de K-pop— viralizaram nos últimos meses.

Ele debutou oficialmente em 2014 com o grupo chinês e sul-coreano UNIQ (o mesmo de Wang Yibo), com o qual veio ao Brasil em 2016 para um fan-meeting. Curiosamente, essa não foi a primeira vez de Seung-youn no país. Também conhecido como Luizinho, ele chegou a jogar nas categorias de base do Corinthians na adolescência. Ele ficou no país por dois anos antes de voltar para a Ásia.

Com o UNIQ em hiato —e sem previsão de retorno— o cantor resolveu participar, em 2019, de um dos maiores programas de TV para a formação de grupos de K-pop, o Produce X 101, da MNET. Sucesso absoluto de público, Seung-youn se tornou a grande surpresa da edição e acabou em quinto lugar, debutando no grupo X1. Apesar do hype, o grupo acabou em 2020 por conta de um escândalo envolvendo a emissora de TV e as manipulações nos resultados dos votos dos fãs.

Depois de participar de dois grupos, um em hiato eterno e outro cancelado, Seung-youn resolveu focar a carreira solo e retornou com o pseudônimo WOODZ em 2020, com o disco "Equal". Com uma base sólida de fãs, o artista conseguiu se manter relevante e lançar uma série de discos de sucesso, até o single "Drowning" furar a bolha e fazer ele ter seu primeiro grande hit como cantor.

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

XG, TEN, Kang Daniel, xikers e YUQI . Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do ano do Universo K-Pop.

Programe-se

Segunda

NCT WISH - Lança 'poppop' (segundo miniálbum)

82MAJOR - Lança 'Silence Syndrome' (terceiro miniálbum)

Kwon Eunbi - Lança 'Hello Stranger' (terceiro single digital)

Terça

UNIS - Lança 'Swicy' (segundo miniálbum)

ODD YOUTH - Lança 'I like you' (primeiro miniálbum)