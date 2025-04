BBB 25: final dos sonhos de Juliette pode acontecer?

Faltando pouco tempo para o fim do BBB 25, Juliette abriu o jogo e revelou qual é a sua final dos sonhos para a edição deste ano. A campeã do BBB 21 quer ver Vitória, Renata e Guilherme no pódio. Este foi um dos temas do Central Splash, com Dieguinho e Yas Fiorelo.

Juliette usou as redes sociais para falar sobre seu sonho para a final. Renata e Guilherme, nomes que ela deseja ver na disputa do prêmio, estão no Paredão desta semana contra Delma. A campeã do reality já declarou torcida em outro momento para Vitória.

Para Dieguinho e Yas, uma final com o trio citado pela ex-BBB seria o ideal.

É exatamente essa a final que eu acho que deve acontecer. E aí a briga vai ficar entre Vitória e Renata. (...) A Vitória e a Renata é certeza que vão.

Dieguinho

Para o apresentador do Central, se Maike tivesse continuado no jogo, certamente tiraria a chance de um dos três na final. "O cara é bom de prova", opina Dieguinho.

