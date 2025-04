Paolla Oliveira posa de biquíni para celebrar 43 anos: 'Mais fortalecida'

Paolla Oliveira compartilhou uma série de fotos para comemorar seu aniversário.

O que aconteceu

No dia em que celebra 43 anos de idade, a atriz compartilhou uma publicação em seu perfil do Instagram. "Adoro textão, ainda mais nesse dia especial. Mas, para celebrar meu aniversário, minhas alegrias e desejos para esse novo ano, escolho menos palavras e mais atitude. Mais abraços, encontros, mais vida e intensidade", começou escrevendo.

Nas imagens, Paolla Oliveira aparece curtindo um dia de praia e recebendo carinho de seus colegas de trabalho nos Estúdios Globo. "Desejo colocar em prática um tanto do que falo em cada detalhe da minha vida. Estou me sentindo, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecida e dona de mim", finalizou a atriz.