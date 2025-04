Silvio Santos transformou funcionários do SBT em plateia, conta Leão Lobo

Uma situação inusitada envolvendo Silvio Santos e os funcionários do SBT que reivindicavam aumento de salário foi revelada por Leão Lobo durante o Splash Show.

O colunista do UOL contou que, na ocasião, o apresentador pediu para que a plateia que iria participar de um de seus programas naquele dia se retirasse dos estúdios. Os funcionários foram colocados no lugar.

Ele colocou os funcionários na plateia, pegou uma lousa e provou, por A+B que ele estava certo e os números que o sindicato estava apresentando estavam errados. Fez todas as contas com os funcionários. E todo mundo concordou que ele estava certo.

Leão Lobo

Ainda segundo Leão, Silvio era um patrão bastante rígido com seus funcionários, especialmente no início de sua carreira. Ele próprio diz ter presenciado algumas pessoas chorando após terem conversas mais sérias com o apresentador.

Ele era enérgico, ele era severo, mas muito simpático. (...) Quando ele dava bronca, ele dava bronca mesmo. Era de você sair correndo e chorando. (...) Ele era bem bravo no começo, mas depois foi ficando mais benevolente.

Leão Lobo

