Atriz de 'The White Lotus' explica reação à piada de humorístico: 'Não sou frágil'

Aimee Lou Wood, a Chelsea da terceira temporada de The White Lotus, voltou a se manifestar sobre a piada feita às suas custas no humorístico Saturday Night Live. No Instagram, a atriz disse não ser "frágil" e reforçou que seu problema com a esquete, que parodiava a série da HBO usando o momento político conturbado dos Estados Unidos, foi o uso de sua imagem para comentar a proposta do governo norte-americano de tirar o flúor da água de abastecimento do país.

"Não sou frágil", disse Wood. "Eu adoro ser zoada quando é uma piada inteligente e bem-intencionada. Mas a piada foi sobre flúor na água. Tenho dentes grandes e separados, não dentes podres." O uso de flúor na água é tido como um dos principais responsáveis pela prevenção de cáries e outras doenças odontológicas. "Não me importo com a caricatura - entendo que o SNL é isso. Mas o resto da esquete batia em quem está por cima e eu/Chelsea fomos as únicas que estavam em baixo."

Wood, então, adicionou outro comentário, afirmando não culpar os atores envolvidos na esquete. "Só mais uma coisa: não é culpa [da humorista Sarah Sherman]. Não estou criticando ela, estou criticando o conceito."

No último dia 12, o Saturday Night Live exibiu uma esquete que ironizava o momento atual conturbado do governo de Donald Trump, que passa por um caos generalizado causado pelo anúncio de taxação na importação de produtos de vários países, levando a uma queda brusca na bolsa de valores do país. Durante o bloco, a personagem de Wood foi usada como alvo de uma piada envolvendo a remoção de flúor da água pública dos EUA, medida promovida pelo Secretário da Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., conhecido ativista antivacinas.

Após a exibição da esquete, Wood chamou a representação de sua personagem de "cruel e sem graça", antes de informar que recebeu um pedido de desculpas da equipe do Saturday Night Live.