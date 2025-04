Morre Hellen Marques, performer icônica da noite paulistana, aos 31 anos

Morreu hoje a artista e performer trans Hellen Marques, aos 31 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela assessoria da casa noturna Blue Space, onde Hellen realizou algumas de suas apresentações. "É com muita dor que informamos o falecimento dessa grande artista Hellen Marques, que tanto nos alegrou com sua arte. Sentiremos muito sua falta", diz o comunicado do estabelecimento.

A família optou por não revelar a causa da morte da performer e pediu privacidade. "Esperamos que, com a informação de que minha filha esteve acompanhada por nós a todo momento, seja o suficiente para confortar o coração de todos que estão sofrendo conosco e evitemos, assim, especulações e intromissões desnecessárias em uma situação que, por si só, já é muito desafiadora", afirmou a mãe de Hellen à revista Quem.

Hellen será velada amanhã no Cemitério Dom Bosco, em São Paulo, a partir das 9h. O enterro ocorre a partir das 11h.