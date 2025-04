Esposa de Renato Aragão defende humorista de polêmica: 'Quem conhece sabe'

Lilian Aragão, 57, compartilhou uma foto em família para defender Renato Aragão, 90, das acusações de que ele teria tentado 'esconder' a própria filha.

O que aconteceu

Nesta noite, a esposa do humorista fez uma publicação em seu Instagram negando que Renato escondeu da mídia sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão. Nos últimos dias, o artista foi acusado de ter essa atitude pela herdeira ser lésbica e viver em um relacionamento homoafetivo.

Além de compartilhar uma foto da família reunida, Lilian compartilhou prints de uma entrevista dada por Renato Aragão ao F5. "Renato sempre foi coração, trabalho e amor. Quem o conhece, sabe. Hoje, mais do que nunca, estamos juntos. Pela verdade. Pela nossa família. E por tudo que construímos com amor ao longo de uma vida inteira", escreveu.

Juliana é fruto do primeiro casamento do humorista com Martha Rangel — que morreu em 2014. Além dela, ele ainda é pai de Paulo, Ricardo, Renato Jr e Lívian Aragão.