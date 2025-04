Política e dinheiro: irmãos famosos que romperam relação em público

Política, carreira e até questões amorosas são alguns dos motivos que levaram irmãos famosos a terem suas relações conturbadas expostas ao público. Personalidades como os irmãos Gagliasso e Beckham recentemente viraram notícia por terem cortado laços fraternos em decorrência de divergências.

Bruno e Thiago Gagliasso

Thiago e Bruno Gagliasso Imagem: Reprodução/Instagram

Os irmãos, que estão sem manter contato há sete anos, romperam por questões políticas. Bruno é ligado à esquerda, enquanto Thiago, que é deputado estadual pelo PL do Rio de Janeiro, é de direita. Os dois romperam publicamente em 2018 por manterem ideologias políticas distintas.

Thiago chegou a lamentar o distanciamento que mantém de Bruno, embora ressalte as diferenças de pensamentos entre eles. O parlamentar parabenizou o irmão pelo aniversário de 43 anos e disse torcer para que, "lá na frente, se Deus quiser", eles possam "resolver essa situação".

Rodrigo e Diogo Mussi

Diogo e Rodrigo Mussi Imagem: Juliana Hippertt/Gshow

O ex-bbb Rodrigo e seu irmão, Diogo, expuseram as divergências nas redes sociais em 2022. Diogo chegou a cuidar do irmão que passou um período hospitalizado após um grave acidente em São Paulo, mas na sequência eles se afastaram.

Na época, Diogo disse estar feliz por ver Rodrigo vivo, mas negou reconciliação com o irmão. Na ocasião, o ex-brother chegou a dizer que a briga entre eles era "coisa de irmãos", mas o fato é que desde então eles não se falam.

Emicida e Fióti

Os irmãos Evandro Fióti e Emicida Imagem: Divulgação

Os irmãos e agora ex-parceiros profissionais romperam publicamente por uma questão financeira. Emicida acusa Fióti de um suposto desvio de R$ 6 milhões da Laboratório Fantasma, empresa que eles criaram juntos e administravam em parceria até o final do ano passado.

Caso foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Após a exposição pública do desafeto, eles solicitaram uma pausa no processo para tentar um acordo amigável e a Justiça suspendeu o processo por dois meses para que os irmãos possam se acertar, ao menos no âmbito profissional.

Brooklyn e Romeo Beckham

David e Victoria Beckham posam com os filhos, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Imagem: Reprodução/Instagram

Os filhos de David e Victoria Beckham romperam a relação por causa de uma mulher. O estopim para a intriga entre os dois teria sido o fato de Brooklyn ter ficado incomodado após Romeo assumir namoro com Kim Turnbull, com quem ele já se envolveu antes do irmão.

Brooklyn atualmente é casado com Nicola Peltz. Entretanto, ele não gostou nenhum pouco de saber do envolvimento de Romeo com Kim, embora afirme não se tratar de uma questão de ciúmes. As informações são do TMZ.

David e Victoria apoiam a relação de Romeo com Kim. Desde então, Brooklyn deixou de comparecer a eventos da família, a exemplo da festa de aniversário de 50 anos do ex-jogador.

William e Harry

Príncipe William e Harry Imagem: Reprodução

A relação entre os príncipes ingleses é bastante conturbada. As diferenças entre eles teriam se intensificado após o casamento de Harry com Meghan Markle e piorou de fato em 2020, quando o caçula da princesa Diana e do rei Charles 3º decidiu abrir mão de suas funções reais e mudar com a esposa e os filhos para a Califórnia, nos Estados Unidos.

William ficou anos sem fazer menção pública ao irmão. Segundo a revista People, o herdeiro direto do trono inglês tocou no nome de Harry em outubro do ano passado por causa do documentário "Príncipe William: Podemos acabar com a falta de moradia", em que ele aborda sua atuação social ligada à questão de moradia e pessoas em situação de rua, muito por influência da mãe que levou ele e o irmão, quando jovens, à instituição The Passage.

O fato é que William e Harry têm evitado contato e aparições em público. Segundo a biógrafa Ingrid Seward, os dois nunca foram próximos, nem mesmo quando crianças. Conforme a escritora, eles "só se uniram" por um breve período após a morte de Diana, em 1997, mas depois voltaram a se distanciar.

Simone e Simaria

Simone e Simaria Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Divergências pessoais e profissionais levaram ao fim da dupla musical em 2022. Na ocasião, as irmãs protagonizaram climão durante show, quando não conseguiram mais esconder a situação entre elas.

Pouco tempo depois, elas anunciaram o fim da parceria profissional. Simaria se afastou dos palcos, enquanto Simone deu continuidade a uma carreira solo bem-sucedida.

Simone contou que as duas retomaram os laços familiares e garantiu que estão cada vez mais próximas. "Estamos superfelizes, somos família, e família é isso, é amor, é estar sempre perto independentemente das situações de vida. Estamos ali grudadas, na melhor fase de nossas vidas, sendo irmãs de verdade", declarou no podcast de André Piunti.

Britney Spears e Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn e Britney Spears Imagem: Reprodução/Instagram

As diferenças entre Britney Spears e Jamie Lynn Spears, sua irmã mais nova, foram expostas durante a batalha judicial da cantora para se livrar da tutela do pai. A treta pública começou com algumas alfinetadas da princesa do pop que chegou a dizer em depoimento que sua família não fez nada para ajudá-la e afirmou que os fãs "jamais saberão" o quanto seus parentes a machucaram.

Relação piorou após Jamie publicar livro em que detalhou relação com Britney. Na época, a cantora criticou a irmã e a mãe nas redes sociais, e chamou a irmã de "escória".

Liam Gallagher e Noel Gallagher

Os irmãos Noel e Liam Gallagher em 1995 Imagem: Dave Hogan/Getty Images

Uma das rivalidades mais famosas do mundo da música envolve os irmãos Liam e Noel Gallagher, da banda britânica Oasis. Entre altos e baixos na relação, os artistas colocaram um fim na parceria em 2009, trocaram farpas, mas surpreenderam os fãs ao anunciarem o retorno aos palcos em uma turnê programada para iniciar no segundo semestre deste ano. Eles, inclusive, deverão passar com o show pelo Brasil.