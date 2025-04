Juliette diz se questionar se precisa de tanta fama e dinheiro

Juliette Freire, 35, refletiu sobre o peso de ser uma pessoa pública e admitiu questionar a si mesma sobre a necessidade de fama e dinheiro.

O que aconteceu

Freire abordou o assunto ao ser questionada sobre a expectativa do público sobre ela. A cantora, que ficou famosa ao vencer o BBB 21, disse que poderia ter se lançado "sem nenhuma precaução nesse universo digital de cobrança e de alimentação desenfreada de conteúdo", mas que optou pela cautela em suas ações.

A cantora disse alimentar seu público, mas de forma cautelosa, pensando em seu bem-estar, mesmo que isso a faça perder popularidade. "Eu alimento, sim, mas é bem equilibrado. Eu perdi seguidores, conscientemente, por escolhas conscientes, saudáveis, eu entendo isso. Não sou a pessoa que faz 50 mil stories por dia, não mostro tudo, só até o ponto em que estou confortável", declarou em entrevista ao Mamilos Podcast.

Juliette ressaltou que essas decisões são tomadas a partir do autoconhecimento, de se questionar sobre a necessidade das coisas. "Precisa se conhecer muito bem para não se entregar demais. E e a troco de quê? Se é o que você quer mesmo, se precisa de toda essa atenção, todo esse dinheiro e toda essa fama. E o que você vai fazer com isso? Se questionar mesmo o valor dessas coisas e entender que a expectativa, principalmente de fama e rede social é muito sobre o outro, não é sobre mim. Por que eu vou me escravizar a uma expectativa do outro se no final das contas eles não estão nem olhando mesmo para mim? Sei separar muito bem isso".