MC Pedrinho passa 8 horas sob anestesia geral para fazer nova tatuagem

MC Pedrinho, 22, passou cerca de 8 horas sob anestesia geral para fazer sua nova tatuagem, um desenho carregado de simbolismo, na lateral das nádegas.

O que aconteceu

A gravura ilustra a mão de Deus indo ao encontro de outra mão, humana, que segura um microfone. "Essa tatuagem representa a conexão entre o divino e meu propósito. É a mão de Deus guiando meu talento, minha missão com a música", explicou ele à revista Quem.

O funkeiro já possui mais de 100 tatuagens espalhadas pelo corpo. "Já perdi a conta de quantas tattoos eu tenho. Essa foi diferente porque precisava de muito tempo e concentração do tatuador. Optei pela anestesia geral para evitar dor e garantir que tudo saísse perfeito."

Ele retornou em novembro de uma pausa de cinco meses na carreira. "[Fiz isso] porque estava saindo de uma empresa para poder trabalhar a minha carreira solo, com a estratégia, estrutura e experiência que eu mesmo já tenho", revelou Pedrinho ao programa The Noite com Danilo Gentili (SBT), no fim do ano passado.