Quarto Nordeste é fechado para sempre no BBB 25: 'Parte da nossa história'

O Quarto Nordeste foi fechado no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os participantes estavam distraídos quando receberam o aviso da produção. "Atenção: o quarto Nordeste será fechado para sempre", disse a voz do Big Boss.

Renata e João Pedro correram para tirar seus pertences. Diego Hypolito e Vitória Strada foram ajudá-los. "Tchau, quartinho!", disse Renata.

Um dummy apareceu para trancar o cômodo. Antes dele passar as chaves, ele permitiu que Vitória, João Pedro e Renata pulassem nas camas uma última vez enquanto se despediam. "Tchau, quarto! Obrigada por tudo! Lá se vai uma parte da nossa história", falou a atriz.

