Delma desabafa sobre Paredão com Guilherme: 'Cabeça a mil'

Na tarde de hoje, Delma desabafou com Guilherme sobre como está se sentindo por estar no Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Delma está no 17º Paredão da edição — junto com Guilherme e Renata. Um deles deixará o programa na noite de amanhã.

Em um papo com o genro, a dona de casa desabafou: "Esse Paredão está me doendo mais, porque sou eu e você juntos. Se eu estivesse só. sem você eu estaria de boa. Mas minha cabeça está a mil."

Em resposta, Guilherme disse: "Toda hora penso nisso também. Porque o nosso sonho é chegar lá [na final] juntos. E cada vez a possibilidade se torna maior. Mas para Deus nada é impossível. Vamos orar."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas