João Pedro critica rivais do BBB: 'Vão jogar assim até quando?'

Em um papo com Renata no BBB 25 (Globo), João Pedro criticou o grupo rival do jogo e afirmou que todos estão em um cenário "confortável".

O que aconteceu

Em sua terceira liderança, João Pedro indicou Guilherme para o Paredão — o fisioterapeuta está na berlinda com Delma e Renata. Como justificativa, o goiano disse saber que é um alvo dos rivais.

No papo com Renata, João retomou o assunto: "Eu estou fazendo o que eles fariam comigo."

A bailarina concordou com o colega e complementou: "E agora só tem nós dois para se proteger. E a gente nem se protege."

Não vão ser os quatro [Delma, Diego, Guilherme e Vitória] que vão ganhar dois milhões e meio cada um. Está muito confortável ali. É um que vai ganhar. Vão ficar jogando assim até quando? [...] Tem que dar a cara para bater. É a última semana! João Pedro sobre rivais

