Viih Tube lamenta morte da avó aos 90 anos: 'Te amarei eternamente'

Viih Tube usou as redes sociais no domingo, 13, para anunciar a morte de sua avó materna, Isaura, aos 90 anos. A influenciadora publicou registros da família e fez uma homenagem emocionada. "Vozinha, descanse em paz. Sei que agora está com nosso Deus em um lugar muito melhor! Terei pra sempre um amor e gratidão enorme no meu coração por você", escreveu.

A ex-BBB também publicou um vídeo de Isaura ao lado de seu filho mais novo, Ravi, de 5 meses. "E você conheceu o seu bisneto Ravi também antes de partir", escreveu. Viih é mãe de duas crianças com o influenciador Eliezer: Lua, de 2 anos, e Ravi.

Em outro trecho, ela descreveu a avó. "Saiba que minhas memórias suas são de uma avó muito gentil, paciente, serva de Deus, uma verdadeira princesa, delicada amorosa e, ao mesmo tempo, muito engraçada. Te amarei eternamente."

Viviane Tube, mãe da influenciadora, também se manifestou. "Mãezinha, o que dizer da pessoa mais incrível que conheço? O que dizer se hoje meu coração está partido por saber que não vou mais passar pelo seu quarto e te dar boa noite, e você dizer ‘dorme com Deus, minha filha’! Como dói", escreveu. Ela também falou sobre o período em que Isaura viveu com a família. "Foram 3 anos morando aqui comigo, que privilégio", disse.

A causa da morte não foi divulgada. Em dezembro do ano passado, Isaura sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).