Johnny Depp surge irreconhecível nas gravações de novo filme, 'Day Drinker'

A produtora Lionsgate divulgou a primeira imagem de Johnny Depp, 61, caracterizado como Kelly, seu personagem no novo filme "Day Drinker" ("Bebendo de Dia", em tradução livre).

O que aconteceu

Na foto, o ator aparece de cabelos brancos, barba volumosa e lentes de contatos azuis nos olhos. É seu primeiro grande projeto no cinema desde o fim do escândalo judicial envolvendo sua separação de Amber Heard, 38.

Johnny Depp estrela "Day Drinker" ao lado de Penélope Cruz, com quem já atuou em "Piratas do Caribe" (2011). Madalyn Cline, Arón Piper, Manu Ríos, Juan Diego Botto e Anika Boyle completam o elenco.

Marc Webb ("Branca de Neve", "O Espetacular Homem-Aranha") assina a direção do longa. A história gira em torno da bartender (Cline) de um iate particular, que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se envolver com um homem misterioso (Depp) e uma criminosa (Cruz) a bordo da embarcação.